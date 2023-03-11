Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten ile minibüs, taksi ve nakliye duraklarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda sorun, talep ve önerileri dinleyen Başkan Ömer Günel, “Kuşadası’nda vitesi altıya takarak yapılamaz denenlerin büyük kısmını 4 yılda yaptık” dedi.

Kuşadası’nda göreve geldiği günden bu yana kentin değişimi ve gelişimi için çalışan Belediye Başkanı Ömer Günel, mümkün olan her fırsatta esnafın sorunlarını dinliyor. Başkan Günel, Kuşadası Belediyesi’nin Yeni Hizmet Binası’nda Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten ile minibüs, taksi ve nakliye duraklarının temsilcileriyle buluştu. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda söz alan esnaf ve temsilciler Başkan Ömer Günel’e yaklaşan turizm sezonu öncesi talep ve önerilerini iletti. Başkan Ömer Günel ise başta Kuşadası Belediyesi Eski Hizmet Binası’nın bulunduğu alanda yaşama geçirilecek olan ‘Kent Meydanı’ projesi ile Kuşadası’nda bugüne kadar gerçekleştirdikleri altyapı ve üst yapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

‘Değişimin meyvelerini biz de alıyoruz’

Toplantıda konuşan Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Hüsnü Öten, Başkan Ömer Günel’in kendileriyle her zaman çok yakından ilgilendiğini söyledi. Başkan Ömer Günel’in göreve gelmesinin ardından Kuşadası’nda büyük bir değişimin yaşandığını belirten Öten, “Kuşadası Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden birisi. Başkanımızın gerçekleştirdiği yatırımlar sayesinde Kuşadası’na artık daha çok yerli ve yabancı turist geliyor. Değişimin meyvelerini biz de alıyoruz. Ayrıca yollarımız artık daha konforlu. Bütün sorunlarımıza da yetki ve imkanları dahilinde çözüm buluyor. Esnaf arkadaşlarım adına Başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ederim” dedi.

‘Kuşadası için yorulmadan çalışıyoruz’

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise göreve geldikleri ilk andan itibaren Kuşadası’nın eksiklerini tespit ederek hemen harekete geçtiklerini belirterek, “Kuşadası’nda vitesi 6’ya takarak yapılamaz denenlerin büyük kısmını 4 yılda yaptık. Kentimize son 25 yılda yapılan yatırımı 4 yıl gibi kısa bir sürede gerçekleştirdik. Kuşadası’na 1 milyon 500 bin metrekare yeni yol kazandırdık. Türkmen, İkiçeşmelik, Davutlar ve Eski Kuşadası olarak adlandırılan bölge gibi birçok mahallemizin alt ve üst yapısını yeniledik. Turistik çarşılarımızı modern bir hale getirdik” diye konuştu.

‘Göreve yeniden talibim’

Bir sonraki seçim döneminde tekrar göreve talip olduğunu ifade eden Başkan Günel, “Kuşadası’nı eski ışıltılı günlerine geri döndürmek için yorulmadan çalışıyoruz. Büyük ve önemli projelerimiz var. Turizm kentleri sahip oldukları meydanlarla ön plana çıkar. Bizim de şu an Kent Meydanı projemiz hızla ilerliyor. Bittiğinde Kuşadası’nın vizyonunu değiştirecek. Benim de şoför esnafından bazı isteklerim var. Lütfen minibüs ve taksilerini temiz tutsunlar. Kılık ve kıyafet konusuna da özen göstersinler. Minibüsler, durakları dışında yolcu alıp indirmesinler. Eğer iş birliği içerisinde olursak Kuşadası kazanır. Ayrıca Kuşadası’nda trafik sorununu ortadan kaldıran tek yön uygulaması da genişleyerek devam edecek” diye konuştu.

Öte yandan Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından, afetzedeler için başlattığı yardım kampanyasında kentteki minibüs, taksi ve nakliye duraklarının katkılarıyla topladığı yorganları, bölgeye ulaştırılması için Kuşadası Belediyesi’nin Yeni Hizmet Binası’nda bulunan yardım toplama merkezine teslim etti.