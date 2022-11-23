Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir günde 7 mahalleyi ziyaret ederek hemşehrileri ile buluştu. Hacıfeyzullah, Camiatik, Dağ, Cumhuriyet, Kadıkalesi, Davutlar ve Yavansu mahallelerine giden Başkan Ömer Günel, yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir günde 7 mahalleyi ziyaret ederek hemşehrileri ile buluştu. Hacıfeyzullah, Camiatik, Dağ, Cumhuriyet, Kadıkalesi, Davutlar ve Yavansu mahallelerine giden Başkan Ömer Günel, yürütülen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkan Ömer Günel, sabah mesaisine ‘Eski Kuşadası’ olarak anılan Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah mahallelerini ziyaret ederek başladı. Belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de katıldığı ziyarette Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bölgede yapılan alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyerek bilgi alan Başkan Ömer Günel’in sonraki durağı Cumhuriyet Mahallesi oldu. Başkan Ömer Günel, burada Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından döşenen içme suyu hattı çalışmalarını inceledi.

Başkan Ömer Günel, Cumhuriyet Mahallesi ziyaretinde doğalgaz dağıtım firması tarafından 28 Kasım’da doğalgaz altyapısı için çalışmalara başlanacağının müjdesini verdi. Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ise Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından bölgede asfalt ve kilit parke çalışması yapılacağını ifade eden Başkan Ömer Günel “Böylece Cumhuriyet Mahallesi, doğalgaza ardından yeni yollarına da kavuşacak. Cumhuriyet Mahallesi yeniden doğacak” dedi.

Cumhuriyet Mahallesi’nin ardından Kadıkalesi Mahallesi’ni ziyaret eden Başkan Ömer Günel, Nazilli Sitesi Sosyal Hizmet İşletme Kooperatifi yönetimi ile bir araya gelerek yöneticiler ve site sakinlerinin talep ve şikayetlerini dinledi. Site sakinlerine Kuşadası Belediyesi tarafından kente yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında bilgi aktaran Başkan Günel, “Görevde olduğumuz süre içerisinde çok güzel çalışmalara imza attık. Sizler için gerektiğinde uykusuz kalarak 7 gün 24 saat çalışıyor ve kentimizi daha ileriye götürmek için çabalıyoruz” diye konuştu.

Başkan Günel, altıncı durağı olan Davutlar Mahallesi’nde önce Belenkuyu Zeytinyağı Fabrikası’nı gezdi. Daha sonra Davutlar Mahallesi’nde Kuşadası Belediyesi tarafından tamamlanan yolları ve parkları inceledi. Davutlar Mahallesi’nde 2022 yılı boyunca 50 bin metrekare yeni yol yapıldığını belirten Başkan Ömer Günel, “Buradaki çalışmalarımızın 4’te 3’ü bitti. 2023 yılında ana arterlerdeki yolları asfalt ile kaplayacağız. Ayrıca ara yollar da dahil olmak üzere kilit parkeden 25 bin metrekare daha yeni yol yapacağız. Orta refüjlerde ise peyzaj düzenlemesi başlatacağız. Davutlar’da son yılların en büyük yatırım ve hizmet hamlesini gerçekleştirdik. Tüm yatırımlarımız tamamlandığında seçim döneminde vermiş olduğumuz sözlerin hepsini yerine getirmiş olacağız. Davutlar Mahallesi altın çağını yaşıyor” dedi.

Başkan Günel’in son ise adresi Yavansu Mahallesi oldu. Yavansu’da Kuşadası Belediyesi tarafından çocuklara trafik eğitimi vermek amacıyla 4 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan Trafik Parkı’nda inceleme yapan Başkan Ömer Günel, “Yavansu Mahallesi’nin alt ve üst yapısının sağlıklı bir hale getirilmesi için bugüne kadar önemli bir yatırım gerçekleştirdik. Şu anda yapımını sürdürdüğümüz Trafik Parkı’nın tamamlanması ile de bölgemiz yepyeni bir yaşam alanına daha kavuşmuş olacak. İçerisinde çocuklar için trafik eğitim parkurlarının, yürüyüş yollarının ve dinlenme alanlarının bulunacağı parkımızı kısa süre içerisinde tamamlayarak hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız” diye konuştu.