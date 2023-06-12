Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sahte sosyal medya hesaplarından yapılan yalan, iftira ve karalama içerikli haber ve paylaşımların ardından “sahte akraba” iddialarını da yargıya taşıdı.

Aydın’da yayın yapan yerel bir gazetede yer alan köşe yazısındaki iddialarla ilgili olarak suç duyurusunda bulunan Başkan Günel “Sahte hesaplar yetmedi, şimdi de şanslarını hayali sahte akrabalar ile deniyorlar. Bu da ne kadar büyük bir korku ve endişe içinde olduklarını gösteriyor” dedi.

Kuşadası Belediyesi ve çalışma arkadaşları ile ilgili ortaya atılan gerçek dışı iddialar karşısında sessiz kalmama konusunda kararlı olduklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Kentimize en iyi şekilde hizmet ederek hemşehrilerimizin güvenine layık olmak için gösterdiğimiz çabanın birilerinin uykularını kaçırdığı ortada. Sahte hesaplardan yaptıkları gerçek dışı paylaşımların istediği etkiyi oluşturmadığını gören söz konusu kişiler şimdi de hayali karakterler ile itibarımı zedelemenin gayreti içerisine girmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da karalama amacı güden bu tip iddialara karşı sessiz kalmayacak ve hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.