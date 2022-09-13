Başkan Ömer Günel, Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu’nu ziyaret ederek yeni başlayan eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere başarılar diledi. Sınıfları dolaşarak öğrencilere pop-it kalemlik hediye eden Başkan Ömer Günel, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması bizim için çok önemli. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman eğitime destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Ömer Günel, Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu’nu ziyaret ederek yeni başlayan eğitim ve öğretim yılı dolayısıyla öğrencilere başarılar diledi. Sınıfları dolaşarak öğrencilere pop-it kalemlik hediye eden Başkan Ömer Günel, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması bizim için çok önemli. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman eğitime destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Kuşadası’nda da 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı, ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte başladı. Kentte ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere yaklaşık 17 bin öğrenci ders başı yaptı. Başkan Ömer Günel bu çerçevede Mahmut Esat Bozkurt İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerin okul heyecanına ortak oldu. Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan ve Güvercin Masa gezici ekibi ile birlikte sınıfları dolaşan Başkan Ömer Günel, öğrencilere başarılar diledikten sonra pop-it kalemlik hediye etti. İçerisinde silgi, kurşun kalem, kalem tıraş ve boyama kalemleri olan kalemliklerini alan öğrenciler, Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Kuşadası Belediyesi olarak eğitime her zaman destek verdiklerini ifade eden Başkan Ömer Günel, “Öğrencilerimiz için ihtiyaç sahibi ailelere belirli dönemlerde kırtasiye malzemesi desteğinde bulunuyoruz. Bunun yanında yine öğrencilerimize maddi olarak eğitim desteği veriyoruz. Kapımız öğretmen ve öğrencilerimize sonuna kadar açık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın iyi bir eğitim alması bizim için çok önemli. Yeni eğitim öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” diye konuştu.