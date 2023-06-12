Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, çekimleri İstanbul, Kuşadası ve Söke’de devam eden ‘O da bir şey mi?’ isimli sinema filminin yönetmeni Pelin Esmer ve oyuncularla bir araya geldi. Filmin Kuşadası’nın tanıtımına önemli bir katkı sunacağını belirten Başkan Ömer Günel, “Tüm ekibe başarılar diliyorum. Bu tür projelere destek olmaya her zaman hazırız” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sinema kariyerinde yurt içi ve yurt dışında pek çok ödül alan usta yönetmen Pelin Esmer’in kaleme aldığı ‘O da bir şey mi?’ isimli filmin oyuncuları ve teknik ekibiyle akşam yemeğinde bir araya geldi. Çekimleri Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kuşadası Belediyesi’nin verdiği destekle İstanbul, Kuşadası ve Söke’de devam eden film 2024 yılında vizyona girecek.

Filmin Kuşadası’nın tanıtımına önemli bir katkı sunacağını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Tüm ekibe başarılar diliyorum. Bu tür projelere destek olmaya her zaman hazırız. Filmde emeği geçen tüm ekibe teşekkür ediyorum” dedi.