Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kahramanlar Caddesi’ni ziyaret ederek esnaf ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Ömer Günel, “Turistin bol olduğu bereketli bir yaz dönemi geçirdik. Kuşadası’nı daha güzel sezonlar bekliyor” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kahramanlar Caddesi’ni ziyaret ederek esnaf ve hemşehrileriyle bir araya geldi. Talep ve önerileri dinleyen Başkan Ömer Günel, “Turistin bol olduğu bereketli bir yaz dönemi geçirdik. Kuşadası’nı daha güzel sezonlar bekliyor” dedi.

Vatandaşla her zaman iç içe olup taleplerini ve isteklerini yerine getirmek için çalışan Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nın en işlek noktalarından biri olan Kahramanlar Caddesi’nde esnaf ve hemşehrileriyle buluştu. Başkan Ömer Günel’in ziyaretine CHP Kuşadası İlçe yöneticileri de eşlik etti. Esnaf ve vatandaş tarafından sevinçle karşılanan Başkan Ömer Günel, kendisine iletilen talepleri birim müdürlerine ileterek sorunların çözülmesi için gerekli talimatları verdi.

Esnafla sezonun değerlendirmesini yapan Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nın bereketli bir yaz dönemi geçirdiğini belirterek, “Kuşadası Belediyesi olarak güzel kentimize daha fazla yerli ve yabancı turist çekmek için yeni turistik rotalar oluşturduk. Sezonu uzatmak amacıyla çeşitli festivaller ve etkinlikler düzenledik. Kruvaziyer turizminde tekrar özlediğimiz günlere de geri döndük. Merkezdeki turistik çarşılarımızdan sonra Grand ve Orient Bazaar’ı da yenileyerek kentimize kruvaziyer gemileriyle gelen yabancı turistlere konforlu bir alış veriş ortamı sunduk. Kuşadası’nın alt ve üst yapı sorunlarına çözüm üretmeyi de ihmal etmedik. Göreve geldiğimiz günden bu yana esnaf ve hemşehrilerimiz için durmadan çalışıyoruz. Kuşadası’nı daha güzel günler ve sezonlar bekliyor” diye konuştu.