Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Kent Konseyi Mahalle Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda, vatandaşların sorularını yanıtlayan Başkan Günel; “Görevde olduğum süre boyunca sizlerin ödediği vergilerle elde ettiğimiz kaynakları en doğru şekilde kullandık. Kuşadası’nda hizmet götürmediğimiz mahalle kalmadı” dedi.

Katılımcı demokrasiyi kent geneline yaymak amacıyla Kuşadası Kent Konseyi tarafından kurulan Mahalle Meclisleri, "Mahalle Meclisi Üyeleri soruyor, Başkan Ömer Günel cevaplıyor" başlıklı toplantı düzenledi. Toplantıya, Başkan Ömer Günel ile birlikte belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver katıldı. Yoğun ilgi gören toplantıda, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile uyum ve iş birliği içerisinde çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel, Kuşadası’na 4,5 yılda rekor yatırım yaptıklarını söyledi. Toplantıda Mahalle Meclisi Üyeleri, Başkan Ömer Günel’e sorumlu oldukları bölgelerde Kuşadası Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve ileride yapılacak olan alt ve üstyapı yatırımları, yaşama geçirilmesi planlanan sosyal donatı alanları ve tesisler, park ve yeşil alanlar ile doğalgaz hattı çalışmaları hakkında sorular sordu.

"Kenti ortak akılla yönetiyoruz”

Kuşadası Kent Konseyi’nin çalışmalarını çok önemsediğini belirten Başkan Günel; “Kuşadası ile ilgili verdiğimiz karar ve yapacağımız çalışmalarla ilgili sizlerden gelen talepleri dikkate alıyoruz. Ayrıca ben yıl boyunca tüm planlamalarımı mahalle muhtarlarımızın istekleri ve hemşehrilerimin Güvercin Masa’ya yaptıkları başvuruları inceleyerek yapıyorum. Her ay sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek karşılıklı fikir alışverişinde bulunuyoruz. Amacımız Kuşadası’nı ortak akılla yönetmek” dedi.

Başkan Günel, yeni yatırımların müjdesini verdi

Toplantıda Başkan Günel, ilk olarak Mahalle Meclisi üyelerinin kent genelinde gerçekleştirilen alt ve üstyapı yaptırımlarıyla ilgili sorularını yanıtladı. Görevde oldukları 4,5 yılda Kuşadası’na yaklaşık 1 milyon 536 bin metrekare yeni yol kazandırdıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel; “Şu an kentimizin birçok mahallesinde alt ve üstyapı yatırımlarımız devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, belirledikleri bölgelerde sıcak asfalt, kilit parke ve sathi kaplama çalışmaları gerçekleştiriyor. Buradan Davutlar Mahallesi’ne de bir müjde vermek istiyorum. Çok yakında Davutlar’da taziye evi yapımına başlayacağız. Bir sonraki dönemimde bölgenin jeotermal kaynaklarını kullanarak sizlerin faydalanabileceği günübirlik tesisler kurmayı planlıyorum. Ayrıca Türkmen Mahallesi’nde de kadın danışma merkezi ve kreş yapımına başlıyoruz” diye konuştu.

“Doğalgaz her mahalleye ulaşacak”

Toplantının ilerleyen bölümünde Kuşadası Kent Konseyi Mahalle Meclisi üyeleri tarafından Başkan Ömer Günel’e doğalgaz yatırımlarıyla ilgili sorular yöneltildi. Kuşadası’nda doğalgaz hattı yatırımlarının hızla devam ettiğini kaydeden Günel; "Yetkili firma ile sürekli temas halindeyiz. Yaptığımız toplantılarda yeni yatırım bölgeleri belirliyoruz. Ben göreve geldiğimde Kuşadası’nda 6 bin olan doğalgaz abone sayısı, 4,5 yılda 46 bine çıktı. Kuşadası’nda doğalgaz her mahalleye ulaşacak” dedi.

"Adalı Kart, Kuşadalılara avantaj sağlayacak"

Çok yakında ‘Adalı Kart’ ismiyle Kuşadalılar için özel bir projeyi yaşama geçireceklerini belirten Başkan Ömer Günel, “Bu kart, hemşehrilerime Kuşadası Belediyesi tesislerinde özel indirimler sağlayacak. Ayrıca belediyemizin sosyal yardımları da yine Adalı Kart üzerinden yapılacak. Özel gün ve haftalarda çeşitli meslek grupları ve emeklilerimize Adalı Kart ile tesislerimizde ikramlarda bulunacağız. Kısacası Adalı Kart Kuşadalılara birçok avantaj sunacak” diye konuştu.

Kırsal mahallelere yeni yollar yapılacak

Kuşadası’nda kırsal mahalle statüsüne geçen Kirazlı, Yaylaköy, Caferli, Yeniköy, Çınar ve Soğucak’a toplamda 50 bin metrekare daha sathi kaplama yol yapılacağının müjdesini de veren Başkan Ömer Günel; “Ana yollar ile bahçe ve tarlalara giden yolları da yenileyeceğiz. Böylece köylümüzün ve çiftçimizin ulaşımını konforlu bir hale getirip, kolaylaştıracağız” dedi.