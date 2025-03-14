Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, iftar yemeğinde yerel basın temsilcileriyle buluştu. Yemeğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Ömer Günel, görev süresi boyunca yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen kente 4 milyar 676 bin TL’lik rekor yatırım yaptıklarını belirtti.

Her fırsatta ulusal ve yerel basın temsilcileriyle buluşarak kentte yürütülen hizmet ve projelerle ilgili bilgi paylaşan ve basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Ömer Günel, bu kez Aydın ve Kuşadası basınının temsilcileriyle iftar yemeğinde bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, yemeğin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"6 yılda rekor yatırım"

Kuşadası Belediyesi’nin de tıpkı yerleşik nüfusu üzerinden merkezi bütçe desteği alan tüm kıyı belediyeleri gibi ekonomik zorluklarla mücadele ettiğini ifade eden Başkanı Ömer Günel, şöyle konuştu:

"130 bin nüfus için verilen bütçe ile 700 bin kişiye hizmet veriyoruz. Her ay sadece personel maaşı ödeyebilmek için 30 milyona yakın bir açığı kapatmak zorunda kalıyoruz. Düşünün ki, Kuşadası olarak, hazineye ait taşınmazların satışından elde edilen gelirden belediyelere aktarılması gereken payı dahi alamadık. Çünkü bize bu payı vermemek için kentimizin mallarını Özelleştirme İdaresi’ne devrederek sattılar. 6 yılda hazineden hakkımız olan payı dahi alabilseydik hiçbir bütçe sorunu yaşamadan kentimize hizmet edebilirdik. Ancak tüm bunlara rağmen gelir artırıcı çalışmalarla kentimize toplam 4 milyar 676 bin liralık rekor bir yatırım yaptık"

"Yoksullukla mücadele sürüyor"

6 yıldır Kuşadası’nın alt ve üst yapı sorunlarını gidermek için yaptıkları yatırımların yanı sıra bir yandan da ekonomik krizin etkisiyle günden güne derinleşen yoksullukla mücadele ettiklerinin altını çizen Başkan Ömer Günel "Dünyanın hiçbir yerinde turizm kentleri yoksullukla mücadele etmez. Biz ise temel belediyecilik görevlerimizi aksatmadan yerine getirip yeni projelerle kentimize değer katmaya devam ederken bir yandan da hemşehrilerimizin sofralarına bir tas sıcak çorba koyma telaşındayız. Çocuklarımıza süt, öğrencilerimize beslenme çantası, üniversitelilerimize ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. Hiç kimseyi aç, açıkta bırakmamak için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz" diye konuştu.

"Kruvaziyerde yeni rekor beklentisi"

Basın mensuplarıyla 2025 yılı turizm sezonu ile ilgili değerlendirmelerini de paylaşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası olarak 2024 yılını büyük bir başarı ile tamamladıklarını vurguladı. Kruvaziyer turizmi alanında 2025 yılına çok iyi başladıklarını ifade eden Başkan Ömer Günel "Geçtiğimiz yıl ağırladığımız 524 gemi ve 821 bin yolcu ile Türkiye kruvaziyer turizmi pazarının yüzde 44’ünü elimizde bulunuyoruz. 2025 yılının Ocak ve Şubat aylarında 8 gemi ve 11 bin yolcu ağırladık. Kuşadası’nın kruvaziyer turizminde 2025 yılı hedefi 800 gemi ve 1 milyon 200 bin yolcudur. Kendi rekorumuzu kırmaya hazırlanıyoruz. Konaklamalı olarak da 4 milyona yakın turist bekliyoruz. Biz de Kuşadası Belediyesi olarak çarşılarımız, meydanlarımız, plajlarımızla yeni sezona hazırlanıyoruz" dedi.

"Plajlarımız sezonu tertemiz karşılayacak"

Geçtiğimiz yıl yapılan bir protokolle Kuşadası Belediyesi’nin sorumluluğuna geçen plajlarla ilgili olarak da açıklama yapan Başkan Ömer Günel, halk plajlarında yaşama geçirilen ücretsiz şemsiye ve şezlong uygulamasının bu yıl da devam edeceğini söyledi. Plajların temizliği ve bakımı için özel bir ekip oluşturacaklarını ifade eden Başkan Ömer Günel "Plajlarımız 2025 turizm sezonuna pırıl pırıl girecek" dedi.