Başkan Ömer Günel, mahalle toplantıları kapsamında Bayraklıdede Mahallesi sakinleri ile buluştu. Bölge halkının sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, “Karşınıza sözlerini tutmuş bir belediye başkanı olarak çıkmış olmaktan mutluyum. Görevde olduğum sürede sizlerin parasını en doğru şekilde kullanarak Kuşadası’na rekor yatırım yaptık” dedi.

Genç ve dinamik bir başkan olarak her fırsatta hemşehrileri ile bir araya gelip, sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, Bayraklıdede Mahallesi sakinleriyle buluştu. Başkan Ömer Günel, toplantı öncesi başta kadın ve çocuklar olmak üzere bölge halkı tarafından çok sıcak bir şekilde karşılandı. Yoğun ilgi gösterilen toplantıya belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı. Toplantıda görevde olduğu sürede Kuşadası’na yapılan yatırımların ve süren hizmetlerin detaylarını anlatan Başkan Ömer Günel, daha sonra vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı.

Kuşadası Belediyesi’nin bütçesini vatandaşa hizmet etmek için en doğru şekilde kullandıklarını belirten Başkan Günel, “Bayraklıdede Mahallesi’ne 4,5 yılda 5 milyon 260 bin Türk Lirası yatırımla 40 bin metrekare yeni yol kazandırdık. Ayrıca Adagöl Doğal Yaşam ve Tabiat Parkı’nı yenileyip, genişleterek daha konforlu ve kullanışlı bir hale getirdik. Kent Konseyi Mahalle Meclisi’nden bana verilen listede bölgenizde çok fazla sorun olmadığını görüyorum. Çünkü karşınıza sözlerini tutmuş bir belediye başkanı olarak çıkıyorum. Görevde olduğumuz sürede sizlerin parasını en doğru şekilde kullanarak Kuşadası’na rekor yatırım yaptık. Bayraklıdede Mahallesi’nin en önemli sorunun altyapı ve içme suyu problemi olduğunu biliyorum. ASKİ, 2024 yılında bölgeye yapacağı yatırımla 2026 yılına kadar kademeli olarak bunu da tamamen ortadan kaldıracak. Kuşadası’nda altyapısı yapılmamış hiçbir mahalle kalmayacak” diye konuştu.

Başkan Günel, konuşmasının ardından sözü vatandaşlara bıraktı. Mahalle sakinlerinden gelen sorun, talep ve çözüm önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, birim müdürlerine gerekli talimatları verdi. Bayraklıdede Mahallesi sakinleri 4,5 yılda çok önemli hizmetler aldıklarını belirterek Başkan Ömer Günel’e teşekkür etti.