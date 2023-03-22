Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yurt içi ve yurt dışında katıldıkları turizm fuarlarında yaptıkları etkili tanıtım faaliyetleri ve tur operatörleriyle kurdukları bire bir temaslar sayesinde, 2023 yılında Kuşadası’na gelen turist sayısında yüzde 25’lik bir artış olacağını belirterek, fuarlara ayrılan bütçeyi eleştirenlere, "Kuşadası Türkiye’nin turizm başkenti. Turizm fuarlarına katılmasından daha doğal ne olabilir? Tarım fuarına mı katılalım? diye cevap verdi.

Türk turizminin amiral gemisi olan ve Akdeniz’in en önemli kruvaziyer limanına ev sahipliği yapan Kuşadası, 2023 yılı turizm sezonu için hedef büyüttü. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 800 bin konaklamalı turist ile 450 yolcu gemisi ağırlayan kente, 2023 yılında yaklaşık yüzde 25’lik bir artışla 2 milyon 500 bin konaklamalı turistin gelmesi ve 600 kruvaziyer gemisi seferinin düzenlenmesi bekleniyor. Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın bu yıl kendi rekorunu kırmaya hazırlandığını belirterek, tanıtım çalışmalarına harcadıkları emeğin karşılığını almaya başladıklarını söyledi.

‘Tarım fuarına mı katılalım’

Kuşadası Belediyesi’nin tanıtım fuarlarına ayırdığı bütçeyle ilgili yapılan eleştirilere de yanıt veren Başkan Günel, “Kuşadası, Türkiye’nin turizm başkenti. Bu nedenle tanıtım fuarlarına katılmamızdan daha doğal ne olabilir? Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen sürede yurt içi ve yurt dışında olmak üzere toplam 13 turizm fuarına katıldık. Turizm fuarına gitmeyip de tarım fuarına mı katılalım? Gelirimizin yüzde 90’ını turizm sektöründen elde eden bir kentken tanıtım fuarlarına ayırdığımız bütçe belediyenin bütçesinin binde 3’ü durumunda. Önceden turizm fuarlarına 20-30’ar kişilik kafileler halinde gidiliyormuş. Şimdi kişi sayısı 7-8’i geçmiyor. Biz ilk günden beri kamunun kaynaklarını doğru kullanmanın peşindeyiz. Kuşadası Belediyesi olarak hiç turist almadığımız bir bölgeyle ilgili fuarlara zaten katılmıyoruz. Tanıtım faaliyeti yapacağımız fuarlara Kuşadası Ticaret Odası ve kentteki diğer turizmcilerle beraber karar veriyoruz” dedi.

‘Yüz yüze diyalog kurmak çok önemli’

Kuşadası’nın turizmde yeni rekorlar peşinde olduğunu vurgulayan Başkan Günel, “Özellikle kruvaziyer yolcusu ve firmaları, ilk olarak güvenli bir ortama sahip olup olmadığınıza bakıyor. Buna karar vermek için de o kentin yöneticileriyle bire bir muhatap olmak istiyor. Pandeminin de etkisiyle geçmiş yıllarda Kuşadası’na gelen yolcu gemisi sayısı oldukça düşmüştü. Ancak biz dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketleriyle yakın temas kurmaya devam ettik. Pandeminin hafiflemesinin ardından 2022 turizm sezonunda 450 seferle yaklaşık 600 binin üzerinde kruvaziyer yolcusunu ağırladık. 2023’teki beklentimiz ise kentimize en az 600 kruvaziyer gemisiyle 1 milyonun üzerinde turist gelmesi. Bunlar emeksiz, diyalogsuz olmuyor. 2019 yılında Akdeniz Kruvaziyer Limanları Birliği olan MedCruise’un 54. Genel Kurulu’na ev sahipliği yaptık. 27-30 Mart tarihleri arasında da ABD’de gerçekleşecek olan Seatrade Cruise Global Miami Fuarı’na katılacağız. Kuşadası turizmde eski günlerini yakaladı, hatta geçti. Artık yeni rekorların peşindeyiz” dedi.

‘Alternatif turizm seçenekleri sunuyoruz’

Pandemi sürecinde kentte alternatif turizmi geliştirmek amacıyla çeşitli projeler üretip yaşama geçirdiklerini de ifade eden Başkan Ömer Günel, sözlerini şöyle tamamladı: “Davutlar Mahallesi’nde bulunan Sevgi Plajı’nda açtığımız Ada Camping turizme yeni bir soluk getirdi Salgın sonrası ortaya çıkan ‘yeni turizm’ anlayışı çerçevesinde 25 dönümlük alan üzerine kurulan Ada Camping, doğa ile iç içe güvenli bir ortamda tatil yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği yeni adres oldu. Yine aynı alanda ziyaretçilere inovasyon odaklı bir deneyim sunacak olan Kampinova’nın yapım çalışmaları da devam ediyor. Bakın Kuşadası Belediyesi olarak alternatif turizm yatırımları yapıyoruz. Bu çok az belediyede görülen bir şeydir. Biz kentimizin ihtiyacı olan tüm sektörlerde bir şekilde elimizi taşın altına koyuyoruz. Esnafımız para kazanmazsa hizmet etmemiz mümkün değil. Esnafımızın para kazanması için de kente turist gelmesi lazım. Turist getirmek için kentinizi tanıtmanız, çaba sarf etmeniz lazım. Bu bir zincir. Bu zincirin halkalarından bir tanesi koparsa arzu ettiğimiz verimi Kuşadası’nda alamayız”