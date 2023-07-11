Kuşadası Belediyesi, hava sıcaklıklarının artması ile birlikte oluşabilecek kötü kokunun önüne geçebilmek amacıyla kent merkezinden geçen dere yatağında yürüttüğü temizlik ve ıslah çalışmalarını sıklaştırdı.

Çalışmalarını daha temiz bir kent oluşturma hedefi ile sürdüren Kuşadası Belediyesi düzenli olarak yürüttüğü temizlik ve hijyen çalışmalarının yanı sıra, Başkan Ömer Günel’in talimatı ile dere yataklarında sürdürdüğü temizlik ve ıslah çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kentin 23 mahallesinde 7/24 esasına göre mesai yapan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar çerçevesinde kent merkezinden geçen dere yatağı temizlendi. Artan hava sıcaklıklarına bağlı olarak ortaya çıkabilecek kötü kokunun önüne geçmek amacıyla yürütülen çalışma ile dere yatağı kum, çamur, yosun ve ambalaj atıklarından arındırılarak tazyikli su ile yıkandı.

Başkan Ömer Günel, kent hijyeninin önemine dikkat çekerek “Hava sıcaklıklarının iyice arttığı bugünlerde temizlik çalışmalarımızı artırarak sürdürüyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz dere ıslah çalışmalarının yanı sıra kent genelindeki cadde, sokak, park ve yeşil alanlarda belirlenen program dâhilinde temizlik çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Ekiplerimiz aynı zamanda düzenli olarak parklarda bulunan çocuk oyun gruplarını, bankları ve tüm çöp konteynerlerini özel solüsyonlarla dezenfekte ediyor. Turizm sezonunda günlük nüfusun 1.5 milyonu geçtiği kentimizin hijyenini sağlamak hem hemşehrilerimizin hem de ziyaretçilerimizin sağlığını korumak açısından büyük önem taşıyor. Temizlik ve hijyen her zaman önceliğimiz” dedi.