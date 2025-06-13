Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kadınlar Denizi Mahallesi esnafı ile bir araya geldi. Görevde oldukları süre boyunca bölgeye çok önemli yatırımlar yaptıklarını belirten Başkan Günel, "Esnafın da birikmiş sorunlarının büyük bir bölümünü çözüme kavuşturduk" dedi.

Toplantıya Kuşadası Ticaret Odası Başkanı (KUTO) Serdar Akdoğan ile Kuşadası Esnaf ve Sanatkârlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım da katıldı. Meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de yer aldığı toplantıda, Başkan Günel, esnafa hayırlı sezonlar diledikten sonra sorun, talep ve çözüm önerilerini dinledi.

Kadınlar Denizi sahil şeridinin doğal güzellikleriyle Kuşadası’nın en değerli ve turist çeken yerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel, "Göreve geldiğimizde esnafın ve bölgenin birçok sorunu vardı. Kısa süre içerisinde yaptığımız yatırımlarla bunların büyük kısmını çözüme kavuşturduk. Bölgenin ve plajın yollarını, aydınlatma sistemini ve peyzajını yeniledik. Böylece Kadınlar Denizi’ni yeniden hem yerli hem de yabancı turistler için cazibe merkezi haline getirdik" dedi.

Kentin turistik çarşılarını düzene sokan sıfır işgaliye uygulamasının Kadınlar Denizi için de geçerli olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, "Esnafımızdan bu kurallara harfiyen uymasını istiyorum. Kimse belirlenen kuralların dışına çıkıp da dışarıya fazladan masa ve sandalye atmasın. Bu konuda bizle iş birliği içerisinde olursanız sezon boyunca hiçbir sorun yaşamayız. Ayrıca bu yıl plaj yoluna motorların girmesine de kesinlikle izin vermeyeceğiz. Plaj bölümünü gece saatlerinde daha güvenli olması için projektörlerle aydınlatmaya başladık. Kaymakamımızla görüşerek burada görev yapan bekçi sayısının artırılmasını da istedik" diye konuştu.