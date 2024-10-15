Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, seçim döneminde kadın seçmenlerine verdiği ’kadın belediye başkan yardımcısı’ sözünü yerine getirerek Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Dağlı’yı Kuşadası Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirdi. Başkan Ömer Günel, “Kadın sesi ve bakış açısı Kuşadası’na büyük değer katacak” dedi.

Kadınların yönetim kademelerinde yer almasının önemine inanan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, emekli öğretmen Belediye Meclis Üyesi Ayşegül Dağlı’yı belediye başkan yardımcısı olarak atadı. Uzun yıllar boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Başkanlığı yönetiminde yer alan ve son olarak CHP Kuşadası Kadın Kolları Başkanlığı görevini başarıyla yerine getiren Ayşegül Dağlı’ya yeni görevinde başarılar dileyen Başkan Ömer Günel, “Kadın hemşehrilerimiz bizler için çok kıymetli. Seçim döneminde kadınlarımıza onların sorunlarıyla çok yakından ilgilenecek ve hızlı çözüm üretecek bir kadın belediye başkan yardımcısı atayacağımın sözünü vermiştim. Deneyimli bir eğitimci olan ve kentimizi yakından tanıyan Sayın Ayşegül Dağlı’nın belediye başkan yardımcılığı görevini büyük bir başarı ile yerine getireceğinden ve kadın hemşehrilerimizin sesi olacağından eminiz. Hep birlikte kentimiz için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.