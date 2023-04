Kuşadası’nda 15 Mayıs-15 Ekim 2023 tarihleri arasında inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirildi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, inşaat yasağına uymanın önemine dikkat çekerek "İnşaat yapmakta olan tüm hemşehrilerimizin turizm bölgelerinde yaz sezonu boyunca uygulanan yasaklara uymaları konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz" dedi.

İnşaat yasakları ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası’nın iyi bir sezon geçirebilmesi için herkesin yasaklara ve kurallara uyması gerektiğini belirterek "İnşaat faaliyetinde bulunan tüm hemşehrilerimizin yasaklara riayet etme hususunda gerekli hassasiyeti göstereceklerinden şüphemiz bulunmamaktadır. Ekonomisi turizme dayalı bir kent olarak turistik faaliyetlerimizi olumsuz etkileyecek hiç bir çalışmaya izin verilmeyecektir. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Kuşadası Belediyesi olarak bu konuda hiç kimseye en ufak bir ayrıcalık tanımamız mümkün değildir. Tüm hemşehrilerimizin sürdürmekte oldukları inşaatlarda işlerini bir an önce toparlayarak genelgede belirtilen önlemleri almaları büyük önem taşımaktadır" dedi.

Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Başkan Ömer Günel imzasıyla duyurulan inşaat yasaklarına ilişkin 10 maddelik tebligatta ise "Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri hiçbir inşaat faaliyeti yapılmayacaktır. Sesli ve sessiz her türlü faaliyet yasaktır. İlçe sınırları dahilinde hafriyat yapılmayacak, taşınmayacak, her türlü kırıcı, delici iş makinesi kullanılmayacaktır. Tüm inşaatların görünen bütün cephesi, komple uygun bir malzemeyle giydirilecektir. İnşaatın etrafı temizlenecek, her türlü inşaat malzemeleri parsel içine alınacaktır. İnşaatta tüm güvenlik tedbirleri alınacak ve gerekli tüm ekipmanlar bulundurulacaktır. İnşaat mahalli etrafı 2 metre yüksekliğinde tahta perde veya uygun malzeme ile çevrilecektir. Tüm inşaatlara tanıtım tabelası konulacak ve gerekli tüm bilgiler yazılacaktır. Her yapı yerinde tasdikli proje ruhsat ve eklerinin bulunması mecburidir. Yerleşim bölgelerinde kesinlikle inşai faaliyette bulunmayacaktır. Turist tesisi ve yerleşim bölgesi etkileşim alanı dışında kalan yerler inşai faaliyetler için belediyemize başvuru yapacak, başvurular mahallinde incelenerek belediyemizce gerekli izin verilecektir. Yasaklara ilişkin uygulamalar ve genel hususlar, yukarıda sunulduğu şekildedir. Belirtilen tüm hususlara uyulmadığı takdirde 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun, Çevre Kanunu’nun, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun ilgili maddeleri ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 34, 40 ve 42 maddeleri uyarınca işlem yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.