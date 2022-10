Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mıcır ihalesi soruşturması ile ilgili bir açıklama yaptı.

Başkan Ömer Günel’in konu ile ilgili açıklaması şöyle:

“Yaklaşık 1.5 yıldır “mıcır ihalesi” başlığı altında gerek şahsım gerekse belediye çalışanlarımız hakkında belirli çevrelerce sistematik bir şekilde algı operasyonu yapılmaktadır. Bu kötülük ve iftira odaklarının kaynağını biliyoruz. Yasa dışılığa ve ranta geçit vermeden halkımızın çıkarını her şeyin üzerinde tutarak çalışmaya devam edeceğiz. Henüz dava süreci devam ederken soruşturmadaki insanları linç edercesine, mahkeme kararı açıklanmadan saatler önce “tutuklandılar” haberi ve açıklamaları yapıldı. Yargıyı etkilemek için yapılan bu kumpasları biliyoruz. Devam eden bir soruşturmada hüküm vermek siyasi parti temsilcilerinin ve kalemşörlerinin görevi değildir. Devletin denetim organları tarafından defalarca incelenen ve herhangi bir hata kusur bulunmayan çalışmalarımızın ve bu çalışmaları başarı ile gerçekleştiren personelimizin her zaman arkasındayız. Göreve geldiğimiz günden bugüne şeffaf belediyecilik anlayışından bir an olsun vazgeçmeden, kamuoyuna açık ve canlı yayınlanan ihale süreçlerimiz ile ilgili bilgi verdik. Halkımızın bir kuruş vergisini yanlış harcamamak için hem denetime açık olduk hem de şeffaflığı en üst düzeyde sağladık. Bizim ada halkına verilmeyecek bir hesabımız yoktur. Üstümüzde kurulmak istenen yasa dışı baskılara karşı, dün olduğu gibi bugün de, bedeli her ne olursa olsun bu kentin belediye başkanı ve bir hukukçu olarak yasal platformlarda mücadeleme devam edeceğim. İçişleri Bakanlığı müfettişlerince açılan soruşturmada Cumhuriyet Savcılığınca önce gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklu yargılanma kararı verilen personelimizin bir an önce adil bir şekilde yargılanacağından hiç şüphem yoktur. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkacağına inanıyorum. Geç gelen adalet, adalet değildir. Yargının, algı operasyonlarına ve siyasi rant odaklarının açıklamalarına rağmen hukuka bağlı kalacağına da inancımı koruyorum. Bu süreçte Kuşadası’nda rantını kestiğimiz çevrelerin ve bu iftiraları siyaseten kullanmak isteyenlerin oluşturdukları bilgi kirliliğine karşı değerli kamuoyumuza sesleniyorum. Soruşturmanın her aşamasında sizi doğru bilgilendireceğimizi ve kirli bilgilere itibar edilmemesini önemle rica ediyorum”