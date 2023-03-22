Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eski çöplük alanının imara açıldığı yönünde ortaya atılan iddiaların doğru olmadığını ifade etti.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, eski çöplük alanı ile ilgili ortaya atılan iddialar hakkında bir açıklama yaptı. Eski çöplük alanının imar değişikliğine gidilerek yapılaşmaya açılan herhangi bir bölümü bulunmadığını söyleyen Başkan Ömer Günel “Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde alanla ilgili bir imar revizyonuna gidildi. Belediye mülkü daha kıymetli olsun istiyoruz o kadar” dedi.

Kuşadası Belediyesi olarak eski çöplük alanının yapılaşmaya açılmasını talep etmediklerini belirten Başkan Günel, “Öncelikle eski çöplük alanının imara açıldığı doğru değil. Sadece kullanım şekli değişti ve emsal miktarı düşürüldü. Ayrıca yeşil alan miktarı arttırılırken yapılaşma miktarı da azaltıldı. Biz Kuşadası Belediyesi olarak eski çöplük alanını daha kıymetli hale getirmenin peşindeyiz. Belediyeye ait olan bir mülk daha değerli olsun istiyoruz. Eski çöplük, 32 bin 810 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Ayrıca kentsel yerleşik alan sınırları içerisinde kalıyor. Eski çöplük alanı 1/5 binlik imar planında belediye özel planlama alanıydı. Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında burayla ilgili imar revizyonuna gidildi” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü tarafından 18 Mart 2015 tarihinde onaylanan Kuşadası Mikro Bölgeleme Jeolojik Etüt Raporu’na göre eski çöplük alanının önlem alınabilecek nitelikte stabilite sorunlu alanda kaldığını ifade eden Başkan Ömer Günel, “Yani şunu söylemeye çalışıyorlar. Parselin, ‘gerekli mühendislik önlemlerinin alınmasıyla yapılaşmasında sakınca bulunmamaktadır kaydı var. Eski çöplük alanı konut için yapılaşmaya açılabilir. Ama zaten mevcut imar planında belediye hizmet alanı olarak değerlendirilmiş. Yine MTA verilerine göre parsel yakınından herhangi bir diri fay geçmiyor. MTA verilerine inanmayacağız da neye inanacağız? Bu çevreler bir kaşık suda fırtına koparmayı seviyorlar. Bunlar kamuoyunu yanıltmak amacıyla yapılan girişimler. Bir daha altını çizmek istiyorum. Burası zaten belediye hizmet alanı” diye konuştu.

Eski çöplük alanının yapılaşma ile ilgili de bilgi veren Başkan Günel, “Yapılaşma şartları 1/20 emsalken, yapılaşma şartlarına hiç dokunulmadan bu alan ticaret alanı, park alanı ve belediye hizmet alanı olarak kullanım şekli değiştirilmiştir. Yeşil alanı artmış, emsal payı düşmüştür. Yani burası yapılaşmaya açılmış değildir. Bu yöndeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye böyle büyük bir deprem süreci yaşamışken bu kadar canı kaybetmişken biz hukuka aykırı, gerçeğe aykırı bir şeyin peşinde asla olmayız. Depremle ilgili en fazla önlemi alan belediyelerden bir tanesiyiz. Burada bir kaşık sudan yaygara koparan arkadaşların amacı deprem, fay hattı veya yapılaşma şartları değil. Ben hiçbir şeyi saklamam ve gizlemem. İtiraz eden tüm arkadaşlarla da toplantı yapacağım. Bazı kendinden menkul siyasetçi arkadaşlarımız deprem hassasiyeti üzerine oynuyor” dedi.