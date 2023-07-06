Göreve geldiği günden bu yana Kuşadası için projelerini teker teker hayata geçirerek çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bir araştırma şirketi tarafından yapılan ’en başarılı ilçe belediye başkanları’ araştırması çerçevesinde Ege’deki büyükşehir olan illerin ilçeleri arasında 7’inci sıraya yer aldığı açıklandı.

Özel bir araştırma şirketi tarafından 1-4 Temmuz 2023 tarihleri arasında halkın belediye başkanları ile ilgili kanaatlerini tespit etmek amacıyla düzenlenen anketin sonuçları açıklandı. 6 bin 230 kişi ile yüz yüze yapıldığı belirtilen araştırmaya göre Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in Ege Bölgesi’ndeki büyükşehir ilçe belediye başkanları arasında 7’inci sırada yer aldığı açıklandı. Başkan Günel, geçtiğimiz yıl başka bir araştırma şirketi tarafından yapılan ve 15 bin 750 katılımcının yer aldığı ‘en başarılı ilçe belediye başkanları’ anketinde de ilk 10 isim arasında yer almıştı.