Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ardından “Son yaşanan depremler, aldığımız tahliye kararlarının ve çevre güvenlik tedbirlerinin haklılığını gözler önüne sermiştir. Kent Meydanındaki riskli yapılar derhal boşaltılmalı felakete davetiye çıkarılmamalıdır” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kahramanmaraş’taki deprem felaketinin ardından “Son yaşanan depremler, aldığımız tahliye kararlarının ve çevre güvenlik tedbirlerinin haklılığını gözler önüne sermiştir. Kent Meydanındaki riskli yapılar derhal boşaltılmalı felakete davetiye çıkarılmamalıdır” dedi.

Bugün sabah saatlerinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 şiddetinde ve yıkıcı etkisi 10 ilimizde yaşanan deprem sonrası, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kent Meydanı projesinde tahliye kararı alınan dükkanların acilen boşaltılması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, ardı ardına yaşanan ve 10 ilde yıkımlara neden olan depremlerin ardından acil eylem çağrısında bulundu. Başkan Günel, yaptığı açıklamada “Bugün yaşanan depremlerden dolayı acımız büyük. Hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allahtan rahmet diliyorum. Canımız bu kadar yanmışken ve ardı ardına yıkıcı depremler yaşanırken çağrımı bir kez daha yineliyorum. Kuşadası deprem kuşağında yer alan bir kentimiz. Kent Meydanı Projesi’nde riskli binaların ve dükkanların derhal boşaltılmasını bir kez daha hatırlatıyorum. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 502-05-5196493,502-05- 5508766B sayılı yazıları ile 50 ada 20-22-23 parsel üzerinde bulunan yapıların riskli yapı olduğu ve bu yapıların derhal yıkılması gerektiğini bildirmişlerdir. Belediye olarak bizde başlayacağımız Kent Meydanı projesinde tüm esnafa tahliye tebligatlarını yaptık. Ancak bazı esnaflar bu konuda ısrarcı davranarak dükkanları boşaltmamakta. Bu durum sadece kendilerini değil vatandaşlarımızı da tehlike altında bırakmaktadır. Acil tahliye çağrımıza bütün esnafımızın duyarlılıkla yanıt vermesini bekliyoruz. Her şeyden önce vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için önemli" dedi.