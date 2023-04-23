Başkan Ömer Günel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’nda Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklere katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu.

Kuşadası Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak Mutlu Çocuklar Karnavalı düzenledi. Etkinlikte çocuklar, gün boyunca birbirinden renkli tiyatro, dev kukla, animasyon, maskot, sirk gösterileri ve konserler ile meydanlarda kurulan şişme oyun parklarında eğlenerek bayramın tadını doyasıya çıkardı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de eşi Duygu Günel ve oğlu Rüzgar Ali ile birlikte İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı’ndaki etkinliklere katılarak çocukların bayram sevincine ortak oldu. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, Başkan Ömer Günel çocuklarla tek tek ilgilenerek bayramlarını kutladı.