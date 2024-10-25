Kentteki eğitim kurumlarının sorunları ile yakından ilgilenen Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’den eğitime bir destek daha geldi. Depremde zarar gördüğü için yıkımı gerçekleştirilen Cumhuriyet İlkokulu’nun Kuşadası Belediyesi’ne ait olan arsası Aydın Valiliği ile yapılan protokolle yeniden okul yapılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devredildi. Okul binasının yapımını hayırsever Haşmet Akkuş üstlenecek.

Eğitim kurumlarına ve öğrencilere verdiği destekle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, Türkmen Mahallesi’nde bulunan ve 30 Ekim 2020 tarihinde Ege Denizi’nde meydana gelen depremde zarar gördüğü için yıkılan Cumhuriyet İlkokulu’nun arsasını yeniden okul yapılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı’na devretti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici ve hayırsever iş insanı Haşmet Akkuş arasında Aydın Valiliği’nde imzalanan protokolle bağışlanan Kuşadası Belediyesi’ne ait arazi üzerine yeniden okul yapılması için çalışmalar kısa süre içerisinde başlayacak. Okulun yapımı Kuşadası’nda faaliyet gösteren hayırsever iş insanı Haşmet Akkuş tarafından gerçekleştirilecek.