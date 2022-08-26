Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi arasında imzalanan protokol ile kentte balıkçılık kültürü ve faaliyetleri geliştirilecek.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi arasında imzalanan protokol ile kentte balıkçılık kültürü ve faaliyetleri geliştirilecek.

Geçtiğimiz yıl Kuşadası Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından kiralama ihalesine çıkarılan ancak son kiracı Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi tarafından başlatılan hukuki süreç olumlu olarak sonuçlandı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ahmet Altındiş arasında imzalanan protokol ile taraflar açtıkları davalardan karşılıklı olarak vazgeçecek. Protokolle, Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Kahvesi’ni tahliye edecek .

Protokolle Kuşadası Belediyesi’nin, balıkçı gemilerinin av, araç ve gereçlerini depolama, tamir ve bakımlarını yapma, avlanılan veya yetiştirilen ürünleri karaya çıkarma, depolama, kontrol, veri toplama gibi avcılık ve yetiştiricilikle ilgili hizmetleri yerine getirmesi karara bağlandı. Öte yandan Kooperatif’in her yıl Kuşadası’nda bulunan balıkçı sayısı, yetişen balık türleri gibi konularda istatistiki verileri tutması ve bu verileri Belediye ile paylaşması da protokolde yer aldı.

Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi arasında 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. maddesi uyarınca ayrıca ortak iş birliği protokolü imzalandı. İş birliği protokolü ile balıkçı kahvesinin 152 metrekarelik bölümü Kooperatif üyelerinin kullanımına tahsis edildi. Ayrıca Kooperatif üyeleri tarafından kullanılan çekek alanında Kuşadası Belediyesi tarafından gerekli düzenleme ve ıslah çalışmalarının yapılması konusu da karara bağlandı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi ile yaşanan sorunun anlaşma ile sonuçlanmasından büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek “Balıkçı esnafımızın memnuniyeti ve iyi koşullarda hizmet vermesi bizler açısından çok önemli. İmzaladığımız protokollerle karşılıklı olarak samimiyetimizi ve iyi niyetimizi ortaya koyduk ve kazanan Kuşadası oldu. Balıkçı Kahvesi’nde gerekli düzenleme ve tadilatları yaparak kısa süre içerisinde hizmete açacağız” dedi.