Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni başlayan av sezonunun ilk gününde Kuşadalı balıkçılarla bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, aylar sonra ağlarını yeniden denizle buluşturan balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni başlayan av sezonunun ilk gününde Kuşadalı balıkçılarla bir araya geldi. Başkan Ömer Günel, aylar sonra ağlarını yeniden denizle buluşturan balıkçılara bereketli bir sezon diledi.

Kuşadası Belediyesi Başkanı Ömer Günel, balık avı sezonunun ilk gününde Atatürk Meydanı’nda düzenlenen balık ekmek dağıtımında balıkçılarla ve vatandaşlarla buluştu. Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi ve Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla meydana kurulan stantlarda Kuşadalılara sezonun ilk avından elde edilen balıklar ekmek arası olarak dağıtıldı. Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel’in de katıldığı etkinlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bir yandan vatandaşlarla sohbet ederken bir yandan da balık ekmek ikramında bulundu.

Başkan Ömer Günel, balıkçılara yeni sezonda bereketli balık avları dileyerek “Geçtiğimiz yıl balıkçı arkadaşlarla gece balık avına çıktık. Çok zor bir iş. Bugün de burada balıkçı arkadaşlarımızın sezonun ilk avında tuttukları balıkları tatmaları için hemşehrilerimize ikram ediyoruz. Balıkçılarımıza bereketli avlar diliyorum” dedi.

Balık ekmek dağıtımının ardından Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Başkan Ömer Günel Kuşadası Balık Pazarı esnafını ziyaret etti. Balık tezgâhlarını tek tek ziyaret eden Başkan Ömer Günel ve Kaymakam Sadettin Yücel, balıkçıların sorunlarını dinledi.

Balıkçılığın önemli bir meslek olduğunu söyleyen Başkan Ömer Günel, “Kentimiz Kuşadası bu işi icra edeceğimiz önemli bir merkez. Ülkemizde en taze ve lezzetli balık Kuşadası’nda yenir. Sizler hemşehrilerimize ve kentimizi ziyaret eden misafirlerimize en iyi balığı sunarsınız. Kuşadası balığı ile daha çok anılacaktır. Kuşadası Belediyesi olarak Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi ile geçtiğimiz günlerde bir protokol imzaladık. Balıkçı gemilerinin av araç ve gereçlerini depolama, tamir ve bakımlarını yapma, avlanılan veya yetiştirilen ürünleri karaya çıkarma, kontrol etme, veri toplama gibi avcılık ve yetiştiricilikle ilgili hizmetlerin yerine getirilmesini biz üstlendik. Bizler belediye olarak her zaman sizlerin yanında olacağız. Elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız ” dedi.