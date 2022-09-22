Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle toplantılarına Bilgikent Sitesi ve Efes Evleri ile devam etti. Geçtiğimiz hafta Türkmen Mahallesi sakinleri ile gerçekleştirdiği buluşmaya katılan Bilgikent sakinlerinin kendisini davet etmesi üzerine Bilgikent Sitesi’ni ziyaret eden Başkan Ömer Günel, büyük ilgiyle karşılandı. Bilgikent Sitesi Başkanı Saltanat Çıkraç, “Başkanımız geleceğim dedi ve bizleri kırmayarak ziyaretimize geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, mahalle toplantılarına Bilgikent Sitesi ve Efes Evleri ile devam etti. Geçtiğimiz hafta Türkmen Mahallesi sakinleri ile gerçekleştirdiği buluşmaya katılan Bilgikent sakinlerinin kendisini davet etmesi üzerine Bilgikent Sitesi’ni ziyaret eden Başkan Ömer Günel, büyük ilgiyle karşılandı. Bilgikent Sitesi Başkanı Saltanat Çıkraç, “Başkanımız geleceğim dedi ve bizleri kırmayarak ziyaretimize geldi. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi nedeniyle ara verdiği mahalle toplantılarına devam ediyor. İkiçeşmelik, Camiatik ve Türkmen mahallelerinin ardından Soğucak Mahallesi’nde yer alan Bilgikent Sitesi ile Karaova Mahallesi’nde yer alan Efes Evleri sakinleri ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, 3 buçuk yıllık görev süreleri boyunca kent genelinde yaşama geçirdikleri hizmet ve projelerle ilgili bilgi aktardı.

“ Mazeret değil hizmet ürettik”

İlk olarak Bilgi Sitesi sakinleri ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, Covid 19 salgını nedeniyle 2 yıldır ara vermek durumunda kaldığı mahalle toplantılarını yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Kuşadası’na hizmet etmek için durmaksızın çalıştıklarına dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Pandemi döneminde pek çok belediye çalışmalarını durdururken Kuşadası Belediyesi olarak sizler için gece gündüz çalışmaya devam ettik. Hemşehrilerimizin evlerinde kaldığı dönemde bizler tüm ekiplerimizle sahada olarak Trafik Sakinleştirme Projesini yaşama geçirdik. Merkezi yollarımızı ve çarşılarımızı yeniledik. 3 buçuk yıl önce görevi devraldığımda Belediye kasasında sadece 200 bin TL vardı. Personel maaşları 4 aydır ödenmiyordu. Kaynaklarımızı doğru kullanarak ve yaşama geçirdiğimiz gelir artırıcı çalışmalarla kısa süre içerisinde finansal istikrarı sağladık ve sizin paranızı size en iyi şekilde hizmet etmek için harcadık. Hiçbir zaman mazeret üretmedik” dedi.

Kuşadası’nın ihtiyacı olan hizmeti en hızlı biçimde alabilmesi için devletin tüm kurumları ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde çalıştıklarının altını çizen Başkan Ömer Günel “Kuşadası çok hızlı büyüyen bir kent. İhtiyaçları da aynı hızla artıyor ve değişiyor. 3 buçuk yılda Kuşadası’nın 20 yılına denk hizmet yaptık. Kamunun kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek sizlere hizmet olarak sunduk, sunmaya da devam edeceğiz” dedi.

Başkan Ömer Günel, konuşmasının ardından sözü Bilgikent Sitesi sakinlerine bıraktı. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili yaşama geçirdiği çalışmalar nedeniyle Başkan Ömer Günel’e teşekkür eden Bilgikent Sitesi sakinleri, alt yapı ile ilgili sorun ve taleplerini dile getirdiler. Başkan Ömer Günel, Bİlgikent Sitesi’nin de içinde bulunduğu bölgenin içme suyu ve kanalizasyon hattının ASKİ tarafından projelendirildiğini ve sorunun kısa süre içerisinde çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Başkan Ömer Günel, Bilgikent Sitesi’nin ardından Karaova Mahallesi’nde yer alan Efes Evleri sakinleri ile bir araya geldi. Karaova Mahallesi Muhtarı Firdevs Bakkal ve Efes Evleri Sitesi Başkanı Ecvet Deniz’in de katıldığı toplantıda site sakinlerinin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Ömer Günel, hemşehrileri ile bir araya gelmenin, enerjisini ve motivasyonunu artırdığını dile getirdi. Belediyeciliğin kısıtlı bir bütçe ve zaman ile farklı talepleri aynı anda karşılamayı gerektirdiğini dile getiren Başkan Ömer Günel “Belediyecilik, sorunlara anında müdahale edebilme yeteneğidir. Bu nedenle Acil Müdahale birimimizi ve Güvercin Masa’yı kurduk. Kuşadalı hemşehrilerimiz artık sorun ve taleplerini bize en kısa süre içerisinde bildirebiliyor ve küçük çaplı sorunlar kısa süre içerisinde gideriliyor. Daha yoğun ve detaylı çalışma gerektiren sorunlar ise planlamaya dahil ediliyor ve hemşehrilerimiz konu ile ilgili bilgilendiriliyor. Tüm talepleriniz dikkate alınıyor” diye konuştu.

Site sakinlerinin sorun ve isteklerini dinleyen Başkan Ömer Günel, üst geçit talebinin dile getirilmesi üzerine sorunun en hızlı biçimde çözümü için Karayolları Genel Müdürlüğü ile iletişime geçeceğini ve konunun takipçisi olacağını söyledi. Toplantıda konuşan Karaova Mahallesi Muhtarı Firdevs Bakkal ise Başkan Ömer Günel’in çalışmalarından çok memnun olduklarını belirterek “Ömer Başkanımızı çok seviyoruz. Ne zaman neye ihtiyacımız olsa kendisi tüm ekibi ile her zaman yanımızda oldu. Başarılarının devamını diliyorum” dedi.