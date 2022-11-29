Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, esnafla bir araya gelerek turizm sezonu değerlendirmesinde bulundu. Pandemiyle geçen iki yılın ardından 2022 turizm sezonunun Kuşadası esnafı açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Ömer Günel “Bizler kentimize daha fazla turist çekebilmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyoruz. Ancak yakaladığımız bu olumlu tablonun devamı için esnafımıza da önemli bir sorumluluk düşüyor” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, esnafla bir araya gelerek turizm sezonu değerlendirmesinde bulundu. Pandemiyle geçen iki yılın ardından 2022 turizm sezonunun Kuşadası esnafı açısından oldukça verimli geçtiğini belirten Başkan Ömer Günel “Bizler kentimize daha fazla turist çekebilmek için elimizden geleni yapmayı sürdürüyoruz. Ancak yakaladığımız bu olumlu tablonun devamı için esnafımıza da önemli bir sorumluluk düşüyor” dedi.

Her fırsatta hemşehrileri ve kentte faaliyet gösteren esnafla bir araya gelerek Kuşadası’nda yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi paylaşımında ve görüş alışverişinde bulunan Başkan Ömer Günel, Erkan Yücel Sahnesi’nde düzenlenen bir toplantıyla esnafla buluştu. Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Başkanı Serdar Akdoğan, Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hüsnü Öten ile Kuşadası Esnaf ve Sanatkarlar Odası (KESO) Başkanı Ahmet Çalım’ın da katıldığı toplantıda esnafın sorun, talep ve önerilerini dinleyen Başkan Ömer Günel, “Kuşadası’nda 30 seneden bu yana yapılmayanları 3 buçuk yılda yaptık. Bu elbette ki sizlerin desteğiyle oldu” diyerek esnafa teşekkür etti.

“Bu kentin her kaldırımını, her çakıl taşını biliyorum”

Geçtiğimiz yıl 24 milyon 165 bin TL’lik yatırımla turistik çarşıların alt ve üst yapısının bütünüyle yenilendiğini belirten Başkan Günel, “Pandemi döneminde yenilediğimiz çarşılarımızla ilgili olumlu geri dönüşü bu sezon aldığımızı görmek bizleri çok memnun etti” dedi. Aydın Büyükşehir Belediyesi ile yakalanan uyum ve iş birliği sayesinde Kuşadası’nda kısa süre içerisinde önemli işler yapıldığını ve kentin büyük bir değişim sürecine girdiğini ifade eden Başkan Günel, “Tüm çalışmalarımızı uzun vadeli planlamalarla sürdürüyoruz. Bu kentin her kaldırımı, her çakıl taşı hakkında bilgim var. Çalışmalarımızı alt yapı ile birlikte yürüttüğümüz için biraz uzun sürebiliyor ancak yenilenen bölgelerde uzun yıllar boyunca sorun yaşanmıyor. Şu anda Camiatik, Dağ ve Hacıfeyzullah Mahalleleri’nde alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarını sürdürüyoruz. Bezirgan Sokak’ın 50 yıllık sorununu çözdük. Davutlar’da sürdürdüğümüz çalışmaları ana yollar ile birlikte en kısa sürede tamamlayacağız. Cumhuriyet Mahallesi’nde çalışmalara başladık. Mahalleye içme suyu hattı döşenecek ve 50 bin metrekarelik alanda üst yapı çalışması yapılacak. Ayrıca Cumhuriyet Mahallesi çok kısa süre içerisinde doğalgaza kavuşacak” dedi.

“Kent Meydanı Kuşadası’nın değişimine ivme kazandıracak”

Tütüncüler Kavşağı’nda yaşanan trafik sıkışıklığı sorununu da yolu genişletmek sureti ile kısa sürede çözeceklerini ifade eden Başkan Ömer Günel “Kuşadası’nın değişimi Kent Meydanı projesinin tamamlanması ile önemli bir ivme kazanacak. Yıkım çalışmalarına en geç Ocak başında başlayacağız. Esnafımızın da bir an önce tahliye işlemlerine başlamaları gerekiyor. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz” dedi.

Toplantıda konuşan KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten, KESO Başkanı Ahmet Çalım ve Kuşadası esnafı ise turizm sezonunun verimli geçmesinden dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek turistik çarşılarda yürütülen yenileme çalışmaları nedeniyle Kuşadası Belediyesi’ne ve Başkan Günel’e teşekkür etti.