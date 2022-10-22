15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na sert tepki göstererek "İspatlayamazsa sözde milletvekili alçak, hain HDP sözcülüğüne soyunan Sezgin Tanrıkulu bir kez daha hadsizliğini ortaya koymuştur. Böyle bir alçaklığa göz yuman, CHP genel merkezinde suç işlemektedir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’na sert tepki göstererek "İspatlayamazsa sözde milletvekili alçak, hain HDP sözcülüğüne soyunan Sezgin Tanrıkulu bir kez daha hadsizliğini ortaya koymuştur. Böyle bir alçaklığa göz yuman, CHP genel merkezinde suç işlemektedir" dedi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun Türk Silahlı Kuvvetlerinin PKK’ya karşı kimyasal silah kullandığı iddiasına sert tepki gösterdi. Başkan Gündüz, “CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ülkemizin gözbebeği olan ’Türk Silahlı Kuvvetleri PKK’ya karşı kimyasal silah kullandı’ diyecek kadar alçaklık ortaya koymuştur. Bu iğrençliğe kendilerini aydın, sosyal demokrat olarak tanıtan birçok siyasetçi ve bürokrat kesimin böylesine şuursuz, gayri milli sözlerin sarf edilmesine sessiz kalmaları açıkçası peygamber ocağı olan kışlalarımızda sıcak yataklarında yatmayıp, -40 derece soğuklarda sınır nöbeti tutan kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, kolunu, bacağını, gözünü kaybederek gazi olan kahramanlarımıza gerektiğinde kendi çocuklarını yetim bırakıp canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin hakkını, hukukunu, o mübarek ellerinden öptüğümüz kahraman şehitlerimizin anne ve babalarının incinmesinden utanmayan devletin istiklalini ve milletin istikbalini yok sayan, demokrasinin gücünden aldığı özgürlükle maaş aldığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne karşı ’Türk Silahlı Kuvvetlerimizin PKK’ya karşı kimyasal silah kullandı’ demek ispatında gerektirir. İspatlayamazsa sözde milletvekili alçak, hain HDP sözcülüğüne soyunan Sezgin Tanrıkulu bir kez daha hadsizliğini ortaya koymuştur. Böyle bir alçaklığa göz yuman, CHP genel merkezinde suç işlemektedir. Hatta partiye üye bir milletvekili anayasal suç işlemişse devletin yazılı, onaylı anayasası şöyle diyor. Devletin şekli cumhuriyettir. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içerisinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. Yani anayasaya aykırı fiilde bulunan, devlete ihanet eden, yaklaşık 40 yıldır 50 bin canımızı bizden kopartan, PKK yanlısı bir milletvekilini bünyesinde barındıran CHP’yi şiddetle kınıyoruz” dedi.