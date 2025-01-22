Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Güzelbahçe ilçesi sınırları içerisinde yer alan 11 bin 639 metrekare araziyi satışa çıkarması, ilçede tepkiyle karşılandı. Arazinin spor alanı olarak kalması gerektiğini belirten Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, satışın iptaline ilişkin devam eden bir dava olduğunu, Danıştay’a sundukları itiraz dilekçesini yenileyecekleri söyledi.

İzmir’in Güzelbahçe ilçesi Kahramandere Mahallesi’nde bin 668 ada 2 ve 3 parsellerdeki toplam 11 bin 639 metrekare kamu alanı, Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarıldı. Söz konusu alan, satış öncesi Özelleştirme İdaresi’nce ’konut alanı’na çevrilerek imara açıldı. Bunun üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi, alanın imara açılmasına itiraz ederek dava açtı. Mahkeme henüz karar vermemişken, söz konusu alanın 12 Şubat’ta satış ihalesine çıkarılması ilçede tepkiye neden oldu.

Vatandaşlardan protesto

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, Kahramandere Mahallesi’nde toplanan vatandaşlarla birlikte söz konusu alanın satış kararını protesto etti. Konuşmasına Bolu’daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileyerek başlayan Başkan Mustafa Günay, “Burası zamanında spor alanı olarak ayrılmış, planlara işlenmiş bir yer. Buranın konut alanına çevrilmemesi için Büyükşehir Belediyesi ve Güzelbahçe Belediyesi olarak mahkemeye başvurduk. Daha mahkeme sonuçlanmadan, Danıştay’ı da beklerken, bilirkişi raporları çıkmadan, 12 Şubat’ta buranın konut alanı olarak ihaleyle satılacağını öğrendik. Bugün itibariyle Danıştay’a tekrar itiraz dilekçelerimizi yeniliyoruz. Danıştay bir karar vermeden 12 Şubat’ta buranın ihaleye çıkarılmasını kabul etmiyoruz. Buranın spor alanı olarak kalması için mücadeleye devam edeceğiz. Böyle bir yerin ranta verilmesini hiçbir zamanda kabul etmeyeceğiz. Bu yerin spor alanı olarak kalması için tüm yetkililere buraya davet ediyoruz. Gelsinler görüşelim.” diye konuştu.