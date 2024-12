Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, vatandaşlara çat kapı ziyaretler yaparak onlarla sohbet ediyor, sorunlarını dinleyip ihtiyaçları belirledikten sonra ilgili birmler aracılığıyla çözümünü sağlıyor.

Güzelbahçe Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında, ihtiyaç sahibi vatandaşlara erzak kolisi, kömür, hasta bezi, soba vb ihtiyaçlar için sahada. Başkan Mustafa Günay da belediye ekipleriyle birlikte sahaya inerek, kapı kapı dolaşıp vatandaşla birebir görüşerek hem taleplerini dinledi hem de her zaman yanlarında olacaklarını belirtti.

"Seçimden seçime gelen belediye olmayacağız"

Saha da 3 aydan fazla bir süredir ekiplerin çalıştıklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay “Belediyemiz, zor günlerden geçen vatandaşlarımızın yanında olmaya her zaman devam edecektir. Yardım faaliyetlerimizi artırarak sürdüreceğiz ve halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak için var gücümüzle çalışacağız. Sosyal belediyecilik anlayışımızla hanelerimize dokunmaya, yüzlerde tebessüm oluşturmaya devam ediyoruz. Her bir kapıyı çalarken, paylaşmayı seviyoruz, dayanışmamızın sıcaklığını da ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın yanında olmak, onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek bizim en büyük sorumluluğumuz. Bugün de Güzelbahçe sokaklarında, mahallelerinde kapı kapı gezerek komşularımızın derdini dinledik. Bu çalışmalarımız devam edecek. Çünkü biz seçimden seçime gelen belediye olmayacağız. Her gün vatandaşının kapısını çalan, her gün sahada olan bir belediye olacağız. Bunun sözünü vererek geldik. 20 personelimiz 3 aydan fazla bir süredir sahada vatandaşların talep, şikâyet ve isteklerini alıyor. Özellikle ihtiyaç sahibi bölgelerde daha yoğun çalışıyoruz. Bir eve 4-5 kez ziyarette bulundu arkadaşlarımız. Burada sadece ne ihtiyacı var ’ne istiyor’ değil, ‘bugün nasılsın Ayşe Teyze, Ahmet Amca’ demek bile vatandaşları mutlu ediyor. Vatandaş sadece ihtiyaç durumunda sorulmaz, ona selam verip gününün nasıl geçtiğini de sormak gerekiyor. Biz belediyecilik anlayışını değiştiriyoruz. Soran, kapısını çalan, halkıyla iç içe olan belediyecilik anlayışı başlatıyoruz” diye konuştu.