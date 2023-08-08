Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, günümüzün en büyük sorunlarından biri olan susuzluk ve kuraklığa dikkati çekerek su tasarrufuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Muğla genelinde içme suyu kullanımında artış yaşandığının altını çizen Başkan Gümüş, tüketimdeki artışla içme suyunda kesintilerin önüne geçilmesi için vatandaşlara görev düştüğünü belirtti.

Başkan Gümüş açıklamasında; “İçme suyu en temel ihtiyaçlarımızdan birisi. Ancak kuraklık, küresel ısınma, artan yoğun nüfus ve suyun yanlış kullanması nedeniyle kaynaklarımız günden güne azalıyor. Yaşanan iklim değişikliği tüm dünyada olduğu gibi ülkemizi ve bölgemizi de olumsuz yönde etkiledi. Yağış miktarındaki düşüşler gerek barajlarımızda gerekse yer altı ve yer üstü kaynaklarımızda ciddi oranda azalmalara sebep oldu. Uzmanlar çok yakın bir sürede kaynakların daha da azalacağını ülkemizin de su stresi olan ülkeler arasında yer alacağı konusunda uyarılar yapıyorlar. Su tüketim bilincini oluşturmanın ilk adımı da su tasarruf yapmak. Bu vesileyle bir kez daha vatandaşlarımızdan su tasarrufu yapmaları konusunda hassasiyet göstermelerini rica ediyorum”

‘Arıtma suyu kullanarak tasarruf sağlıyoruz’

Bilindiği gibi Menteşe Belediyesi olarak su tüketiminde farkındalık oluşturmak, suyun tasarruflu kullanılmasını teşvik etmek amacıyla içme-kullanma suyu konusunda tasarrufa gittik. Bu çerçevede belediyemiz yetki alanında bulunan yaklaşık 520 bin metrekare yeşil alanda arıtma suyu kullanarak su tasarrufu sağlıyoruz. Park bahçe ve yeşil alanların tamamında arıtma suyu kullanarak yıllık 780 bin tonluk bir su tasarrufu sağlıyoruz” ifadelerine yer verdi.