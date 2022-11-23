Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Gümüş mesajında, “Öğretmenlerimiz değişen dünyaya uyum sağlamanın ve çağdaşlaşmanın vazgeçilmez koşulu olan eğitimin en önemli unsurudur. Cumhuriyet’e ve değerlerine yürekten bağlı aydın nesiller yetiştirmek için çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Gümüş mesajında, “Öğretmenlerimiz değişen dünyaya uyum sağlamanın ve çağdaşlaşmanın vazgeçilmez koşulu olan eğitimin en önemli unsurudur. Cumhuriyet’e ve değerlerine yürekten bağlı aydın nesiller yetiştirmek için çalışan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlarım” dedi.

Mesajında; öğretmenlerin vizyonu, davranışları ve fikirleriyle bireylere örnek olan en önemli unsurların başında geldiğini ifade eden Başkan Gümüş, “Öğretmenlerimiz Atatürk ilke ve devrimleri ışığında aydın bireyler yetiştiren, geleceğimiz olan çocuklarımıza genç yaşta bilgi, birikim ve tecrübelerini aktarma görevini üstlenen çok önemli değerlerimizdir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin, aydınlık bakış açısıyla geleceğe hazırlanmaları, yeniliklere açık, demokrasiyi ve çağdaş yaşamı özümsemiş bireyler olarak yetiştirilmeleri öğretmenlerimizin temel amacımızdır. Başöğretmen Atatürk’ün yol göstericiliğinde geleceğimize yön veren, yetiştirdikleri kuşaklarla çağdaşlaşma ve aydınlanma çabalarına öncülük eden öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.