Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Mart Ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmasında deprem bölgesinde ve Menteşe’de depremzedeler için yapılan çalışmalar ve yardımlar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Mart Ayı Meclis toplantısında yaptığı konuşmasında deprem bölgesinde ve Menteşe’de depremzedeler için yapılan çalışmalar ve yardımlar hakkında meclis üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Gümüş, 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından hayırsever vatandaşların da desteğiyle oluşturulan yardımların Büyükşehir Belediyesi koordinesinde deprem bölgesine gönderildiğini ifade ederek, “Depremin yaşandığı ilk andan itibaren Hatay bölgesindeki çalışmalarda yer alması için 28 personelimizi ve 5 adet insani yardım taşıyan kamyon ile birlikte toplamda 12 aracımızı bölgeye ulaştırdık. Belediyemiz bünyesindeki 2 inşaat teknikerimizi Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde Kahramanmaraş’ta sürdürülen hasar tespit çalışmalarında yer alması için görevlendirdik. Malatya’daki depremzedelere destek olmak amacıyla hayırseverlerimizin de katkılarıyla belediyemiz bünyesindeki bir kamyon destek kolisi ve destek paketini AFAD ve Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde afet bölgesine ulaştırdık” dedi.

Deprem bölgesine 5 tır malzeme gönderildi

Başkan Gümüş, “Depremden etkilenen illere gönderilmesi için 5 adet tır ile birlikte 1821 battaniye, 103 ısıtıcı/soba, 2 konteyner, 1 jeneratör ve 1928 hijyen paketi, büyükşehir belediyemizin oluşturduğu yardım toplama merkezince bölgeye sevk edildi. Belediyemize ait cenaze aracımız, 250 adet cenaze torbası ve 700 adet kefen malzemeleri 2 personelimiz ile birlikte deprem bölgesine gönderildi. Ayrıca 4 personelimiz de deprem bölgesinde arazöz ile su takviyesinde bulundu” dedi.

3 bin 900 depremzedeye 35 bin adet yardım malzemesi ulaştırıldı

Deprem bölgesinde yapılan çalışmaların yanı sıra Menteşe’ye gelen depremzedelerin ihtiyaçların karşılanması için de pek çok çalışma yaptıklarını kaydeden Başkan Gümüş, “Kötekli mahallemizde aşevi personelimiz tarafından hazırlanan yemek servisi ile günlük ortalama 300 kişiye 3 öğün yemek hizmeti verdik. Elele Butik Mağazamız üzerinden ev eşyası, gıda paketi, hijyen paketleri gibi temel insani ihtiyaçları da depremzedelerimize ulaştırdık. Şu ana kadar 3 bin 900 depremzedeye 35 bin adet farklı kategorilerde destekte bulunduk. 20 aileye mobilya desteği sağladık. 200 aileye gıda ve market desteği sağladık. Menteşemizde kalan 15 ailenin odun kömür ihtiyacını karşılarken, özel sağlık durumu bulunan depremzedelerimizi Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezimizdeki misafirhanemizde ağırladık” diye konuştu.

Depremzede çocuklar için örgü örüldü

Konuşmasında ihtiyaç sahibi olan depremzedelere belirli oranda nakdi yardım yapıldığını da dile getiren Başkan Gümüş, “Belediyemiz örgü kursuna katılan kadınlarımızın depremzede çocuklarımız için ördüğü oyuncak bebek, lif ve kıyafetler yine el ele dayanışma merkezi üzerinden depremzedelere ulaştırıldı. Kötekli Gençlik Merkezimizde bulunan duş ve çamaşırhaneler depremzedelerin hizmetine açıldı. Deprem bölgesindeki çalışmalarımızın yanı sıra, Menteşemizde de depremzedeler için yaptığımız çalışmalar ve destekler artarak devam edecek. Bu zor günleri hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağız” şeklinde konuştu.