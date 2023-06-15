Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesi ile yazılı bir mesaj yayınladı. Mesajında karnelerini alarak yaz tatiline giren çocukları tebrik eden Başkan Gümüş, hafta sonu YKS sınavına girecek öğrencilere de başarılar diledi.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktık. Karnelerini alarak yaz tatiline giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum. Değerli öğretmenlerimizi eğitim öğretim yılı boyunca göstermiş oldukları gayretlerinden dolayı kutluyorum. Öğrencilerimiz kadar öğretmenlerimiz de dinlenmeyi çocuklarımız kadar hak ediyorlar. Sevgili çocuklar; Bir eğitim öğretim yılını daha geride bıraktınız. Karnelerinize yansımış olan notlar ne olursa olsun bizler her zaman sizlerin yanındayız. Lise eğitimlerini tamamlayarak, bu hafta sonu üniversite sınavına girecek öğrencilerimize de başarılar diliyorum. Çocuklarımızın yaz tatilini verimli geçirebilmeleri için kültür, sanat ve spor içerikli yaz kurslarımızı hizmete açtık. İlgi alanlarınıza göre kurslarımızdan ücretsiz olarak yararlanabileceksiniz. Hepinize iyi tatiller diliyorum”