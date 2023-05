Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Mesajında, engelli bireylerin ve ailelerinin hayatlarının her alanında yanlarında olduklarını ifade eden Başkan Gümüş, “İçinde olduğumuz 10-16 Mayıs Engelliler haftası aslında bir farkındalık haftası. Bizler de birer engelli adayı olduğumuzu unutmamalıyız. Her insan eşit haklara sahip doğar. Gerek doğuştan, gerekse sonradan oluşan fiziksel engeller neticesinde hiçbir vatandaşımız sosyal hayattan mahrum kalmamalı. Menteşe Belediyesi olarak engelli bireylerimizin hayatın her alanında daha çok yer almalarını sağlamak için derneklerimizle ve ailelerle işbirliği halinde gerekli çalışmalar yapıyor, onları her konuda desteklemeye devam ediyoruz. Bu çerçevede engelli bireylerimize yönelik Menteşe ilçemizde 2 adet engelsiz parkımız bulunuyor. Önümüzdeki süreçte farklı noktalarda bu sayıyı arttırmayı hedefliyoruz. Engelli bireylerimizin ve ailelerinin Menteşemizde hiçbir engelle karşılaşmamaları için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.