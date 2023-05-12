Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş anneler günü nedeniyle yayımladığı mesajında annelerin ailenin temel yapısı olduğunu belirterek, “Annelerin evlatlarına duyduğu sevgi ve onları yetiştirmek için harcadığı emek, karşılıksız sevginin en önemli örneğidir” dedi.

Mesajında annelerin sevgi dolu yürekleriyle, sabır ve fedakârlıkla evlatlarını yetiştirdiklerini ifade eden Başkan Gümüş, “Annelik; değeri hiçbir şeyle ölçülemeyen, en yüce ve en değerli duygulardan birisidir. Anneler bizim öğretmenimiz, rehberimiz, sırdaşımız ve koruyucularımızdır. Geleceğimiz olan dürüst, ahlaklı ve çalışkan nesilleri yetiştirenler annelerimizdir. Ulu Önderimiz Mustafa kemal Atatürk, ‘Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin evlatlar sayesinde olmuştur’ diyerek annelerin evlatlarını yetiştirmedeki önemine vurgu yapmıştır. Bu duygu ve düşüncelerle tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.