Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İzmir’in İşgalden Kurtuluşu ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül tarihini kutlayarak, “Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir’i düşmandan kurtarmasının ve Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşun yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, İzmir’in İşgalden Kurtuluşu ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin Kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül tarihini kutlayarak, “Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir’i düşmandan kurtarmasının ve Cumhuriyet Halk Partimizin kuruluşun yıl dönümü kutlu olsun” dedi.

9 Eylül’ün tarihimizin çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Başkan Gümüş, “9 Eylül Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk ordusunun Yunan işgali altındaki İzmir’e 9 Eylül 1922’de girmesi, Milli Mücadele’nin sona ererek, Türk milletinin kurtuluşu ve bağımsızlığını elde edişinin simgesi olmuş çok önemli bir tarihi olaydır. 9 Eylül Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Taarruz harekâtı sonucu Türk askerinin Yunan ordusunu Ege Denizine döktüğü ve emperyalist güçlere karşı kazandığı çok önemli bir zaferin tarihidir. 9 Eylül aynı zamanda Büyük Ata’mızın 1923 yılında Halk Fırkası adıyla kurduğu partimizin yıl dönümüdür. Cumhuriyet Halk Partisi aradan geçen yıllar içinde demokrasinin kalesi, Cumhuriyet’in ve laikliğin yılmaz bekçisi olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci yüzyılında da Ata’mızın ilke ve devrimleri ışığında yine üstüne düşen görevi yapacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni bilim, kültür, sanat ve demokrasiyle ikinci yüzyıla taşıyacak olan yine Cumhuriyet Halk Partisi ve ’Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesine kararlılıkla bağlı olan kadroları olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle İzmir’in Yunan İşgalinde Kurtuluşu ile Cumhuriyet Halk Partimizin Kuruluş yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum” dedi.