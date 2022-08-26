Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarihin gördüğü en büyük zaferle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemen güçlerin prangalarından kurtularak, tam bağımsızlığa kavuştuğunu belirtti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 30 Ağustos Zaferi’nin 100. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarihin gördüğü en büyük zaferle Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemen güçlerin prangalarından kurtularak, tam bağımsızlığa kavuştuğunu belirtti.

Başkan Gümüş 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, “100. Yılını kutladığımız 30 Ağustos Zafer Bayramımız; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde temeli bağımsızlığa dayanan bir kahramanlık destanıdır. Bu kutlu zafer, Anadolu insanının; kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle birlik ve bütünlük içinde verdiği onurlu bir mücadelenin eseridir. Bu tarihi zaferle; demokratik, laik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri atılmıştır. Bizler bu kutlu zaferin 100. Yılını Cumhuriyet Meydanında, bayraklarımız ve meşalelerimiz ile birlikte yapılacak olan kortej yürüyüşü ve ardından Pinhani konseri ile coşkulu bir şekilde halkımızla birlikte kutlayacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramımızı en içten dileklerimle kutluyor, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.