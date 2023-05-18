Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Gümüş, mesajında “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması, millet iradesine dayanan tam bağımsız devlet kurma yolunda atılan ilk adım olmuştur” dedi.

Ata’mızın bu günü gençlere armağan etmesinin, onlara verdiği değeri ve duyduğu güveni ifade ettiğini belirten Başkan Gümüş sözlerine şöyle devam etti, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkması, millet iradesine dayanan tam bağımsız devlet kurma yolunda atılan ilk adım olmuştur. Ata’mız Samsun’a çıkarken, ulusal birliği sağlayarak ülkesinin kurtuluşunu ve ardından yeni, çağdaş bir devletin kurulmasını hedeflemiş, bu amacını bağımsızlığa yürekten inananlar ile birlikte gerçekleştirmiştir. Bu günün gençlere armağan edilmesi, onlara verdiği değeri ve duyduğu güveni ifade etmektedir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve gelecek nesillere en iyi şekilde aktarmak en başta gelen görev ve sorumluluğumuzdur. Bu tarihi adımın 104. yıldönümünde, Ata’mızın kurduğu laik Cumhuriyetimizi yaşatmak, onun ilkelerini koruyarak, düşüncelerini daha iyi anlamak zorundayız. Bizler, genç nesillerimizin gelecekte çok daha iyi imkanlara kavuşması, dünya gençleriyle rekabet edebilecek donanıma, birikime sahip olabilmeleri için var gücümüzle çalışıyor, her türlü imkan ve kaynaklarımızı gençlerimizin geleceği için seferber ediyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, 104 yıl önce Milli Mücadeleyi başlatan, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu olsun”