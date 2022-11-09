Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınladı.

Başkan Gümüş mesajında, “Ulu Önderimiz Atatürk bilgi birikimi, karakteri ve vizyonuyla eşsiz bir devlet adamı ve büyük bir devrimciydi. Ata’mızı aramızdan ayrılışının 84. yılında saygı ve özlemle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Başkan Gümüş mesajında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yıllar önce açıkladığı düşüncelerinin güncelliğini koruduğunu ve Cumhuriyetin 100. yılında da Türkiye’nin yolunu aydınlattığını kaydederek, “Ata’mız, tüm imkânsızlıklara rağmen kararlı ve dirençli tutumuyla Türk halkını, bağımsızlık doğrultusunda yönlendirerek zafere ulaştırmıştır ve Cumhuriyetimizi kurmuştur. O’nun, ülkemizin kurtuluşu ve çağdaşlaşmasında oynadığı rol, tarihin akışını değiştirmiştir. Bu büyük devrimci, bu büyük devlet adamı sonsuza kadar gönlümüzde yaşayacak, ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeye devam edecektir. Aramızdan ayrılışının 84. yılında, Türk Ulusunun gönlünde ölümsüzleşen Büyük Önder Atatürk’ü bir kez daha saygı, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.