Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Birimini ziyaret ederek ekiplerin zabıta haftasını kutladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 1-7 Eylül Zabıta Haftası nedeniyle Zabıta Birimini ziyaret ederek ekiplerin zabıta haftasını kutladı.

Menteşe Belediyesi Zabıta ekipleri ile zabıta biriminde bir araya gelerek haftalarını kutlayan Menteşe Belediye Başkanı Gümüş “Belediye deyince vatandaşın aklına ilk önce zabıta gelir. Çünkü zabıta belediyemizin sahada görev yapan en önemli birimlerindendir. Belediyemizin aynasıdır. O nedenle zabıtaya çok görev düşüyor. Zabıta müdürlüğümüz resmi tatil, bayram ve mesai gözetmeden büyük bir özveriyle halkımıza hizmet sunuyor. Zabıtalarımız yasalar çerçevesinde tüm vatandaşlarımıza eşit bir yaklaşımla çözüm odaklı çalışıyor. Halkımızın huzuru ve güvenliği için çalışan tüm zabıta personelimizin bu anlamlı gününü kutluyorum.” dedi.

Başkan Gümüş konuşmasının ardından Zabıta Birimi ile Yalabık Parkında hatıra fotoğrafı çektirdi.