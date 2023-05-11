Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği genel seçimleri öncesinde bir açıklama yaparak, “Vatandaşlarımızı sandığa gitmeye ve demokratik haklarını kullanmaya davet ediyorum” dedi.

Başkan Gümüş açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Demokrasinin en güzel örneği seçimlerdir. Vatandaşlarımız 14 Mayıs günü hür iradeleri ile sandığa gidip mutlaka oylarını kullanmalı. Muğla il genelinde ve Menteşe ilçemizde adil, şeffaf ve huzurlu bir seçim yaşayacağımıza inanıyorum. Zira propaganda sürecinde Muğla’da tüm siyasi partiler Türkiye’ye örnek gösterilecek şekilde, huzur ve barış içinde centilmence çalışmalar yürüttüler. Muğla’nın barış ve huzur ortamına gösterdikleri hassasiyetten dolayı tüm siyasi partilerimizin yönetici ve temsilcilerine teşekkür ediyorum. Bu anlayışın 14 Mayıs’a kadar devam etmesini temenni ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha seçimlerin Muğla’ya ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Sandığa gitmek, sandığa sahip çıkmak çok önemli. Ben de her vatandaşımız gibi sandığa gideceğim, İMKB okulunda 1097 nolu sandıkta ailemle birlikte oyumu kullanacağım. Kazanan demokrasi olsun”