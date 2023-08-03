Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, aşırı sıcak nedeniyle vatandaşları orman yangınlarına karşı dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyardı. Yurt genelinde özellikle de Ege bölgesinde iklim değişikliği nedeniyle etkili olan aşırı sıcak havanın orman yangınlarına davetiye çıkardığına işaret eden Başkan Gümüş, Ağustos ayında da orman yangını riskinin sürdüğünü belirtti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğine dikkat çeken Başkan Gümüş, “İhmalden kaynaklanan yangınların yanında bölgemizde hava sıcaklığı nedeniyle de orman yangını çıkabiliyor. Özellikle Temmuz ve Ağustos ayları orman yangınları açısından en riskli aylar. İklim değişikliğine bağlı aşırı sıcakların yaşandığı bu riskli süreçte vatandaşlarımızdan isteğimiz ormanlık ve ağaçlık alanlarda herhangi bir yangın ihtimaline karşı dikkatli olmaları. Yaz aylarının başlaması, hava sıcaklıklarının artmasıyla kuruyan otlar ve orman zeminindeki yanıcı maddeler nedeniyle yangınlar kolaylıkla çıkarak çok kısa sürede de yayılabiliyor. Özellikle rüzgârlı zamanlarda yangınların çıkması ve yayılması çok kolaylaşıyor. Bilindiği gibi 2021’de çıkan ve kısa zamanda çok geniş alanları etkileyen orman yangını bir afete dönüştü. İl genelinde yüzde 68’i ormanlık alanı olan Muğla’da bu yangınlarla oran yüzde 60’a kadar düştü. Yangından Kozağaç, İkizce, Bayır Yumaklı, Şenyayla, Muratlar ve Sungur Mahallelerimiz etkilendi. Bu nedenle ilçemizin yüzde 66 olan orman varlığı yüzde 61’e düştü. Yanan orman alanlarında yeşillendirme çalışmaları devam ederken, mevcut orman alanlarımızı korumak daha da anlam kazandı. Bu gaye ile vatandaşlarımızdan muhtemel bir yangına sebebiyet verecek davranışlarından kaçınmalarını, yangın ihtimaline karşı dikkatli olmalarını rica ediyorum” dedi.