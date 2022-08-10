Menteşe Belediyesi Yalabık Parkında Ege Yıldızları Spor Kulübü Çim Hokey takımı sporcuları ile kahvaltıda bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ege Yıldızları Spor Kulübü sporcularını Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı olarak elde ettikleri Türkiye Şampiyonluklarını tebrik ederek, başarılarından dolayı tablet ile ödüllendirdi.

Menteşe Belediyesi Yalabık Parkında Ege Yıldızları Spor Kulübü Çim Hokey takımı sporcuları ile kahvaltıda bir araya gelen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Ege Yıldızları Spor Kulübü sporcularını Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı olarak elde ettikleri Türkiye Şampiyonluklarını tebrik ederek, başarılarından dolayı tablet ile ödüllendirdi.

Ege Yıldızları Spor Kulübü sporcularının Muğla’nın ismini tüm Türkiye’de başarıyla duyurduğunu belirten Başkan Gümüş, “Ege Yıldızları Çim Hokey Takımı kısa zamanda katıldıkları müsabakalarda başarıdan başarıya koşarak bölgemizin ismini tüm ülkemizde duyuruyorlar. Kızlarımızla gurur duyuyoruz. Elde ettikleri başarılarla örnek oluyorlar. Bugün bu başarılarını bizlerle paylaşmak için U14 Kızlar Hokey Türkiye Şampiyonasında ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Anadolu Yıldızlar Ligi Hokey Türkiye Şampiyonasında Muğla İl Karması Kız Hokey Takımı olarak Türkiye Şampiyonu olan sporcularımız kupalarını getirdiler. Ege Yıldızları Spor Kulübünü ve Muğla İl Karması Kız Hokey Takımında yer alan Milli sporcular Sıla Aleyna Çelebi ile Nilay Nur Öztürk’ü tebrik ediyorum. Tabi onların bu başarısında ailelerinin ve Antrenörleri Serkan Şen, U19 Milli Takım Antrenörü Muharrem Hasdemir ve Kulüp Yöneticisi Ayhan Hasdemir’in de büyük emekleri var. Hepsini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Başkan Gümüş Menteşe Belediyesi Yalabık Parkında yapılan kahvaltı sonrası sporcuları başarılarından dolayı birer tablet hediye ederek başarılarını ödüllendirdi.