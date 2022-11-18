Türkiye Kadınlar Hokey Takımı 1. Ligi ve U14 Kızlar Hokey liginde Türkiye Şampiyonu olan Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı, şampiyonluk kupası ile Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ü ziyaret ettiler.

Türkiye Kadınlar Hokey Takımı 1. Ligi ve U14 Kızlar Hokey liginde Türkiye Şampiyonu olan Muğla Ege Yıldızları Spor Kulübü Kadın Hokey Takımı, şampiyonluk kupası ile Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ü ziyaret ettiler.

Başkan Gümüş, şampiyon kızları tebrik ederek, “Kızlarımızla gurur duyuyoruz. Bölgemizin ismini elde ettikleri şampiyonlukla tüm Türkiye’ye başarıyla duyuruyorlar” dedi.

Başkan Gümüş açıklamasına şöyle devam etti: “Şampiyon kızlarımız bugün elde ettikleri Türkiye 1. Ligi ve U14 Kızlar Hokey liginde elde ettikleri şampiyonluklarını bizlerle paylaşmak için kupalarını getirdiler. Hepsini ayrı ayrı tebrik ediyorum. 27 maçtır yenilmeyerek şampiyon olmak çok önemli bir başarı. Tabi onların bu başarısında ailelerinin ve Antrenörleri Serkan Şen, Muharrem Hasdemir, Burak Duman ve Kulüp Yöneticisi Ayhan Hasdemir’in de büyük emekleri var. Bu süreçte bizler de Menteşe Belediyesi olarak imkânlarımız dâhilinde onlara destek olmaya çalıştık. Bu desteklerimiz devam edecektir. Hepsini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum”

Başkan Gümüş’e ziyaretin ardından şampiyon takıma Menteşe Belediyesi Kızıldağ Mesire Alanında kahvaltı ikram edildi.