Menteşe Belediye Meclisi Kasım Ayı Meclis toplantısı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, meclis toplantısında yaptığı konuşmasında son 3 ayda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendirdi.

Menteşe Belediye Meclisi Kasım Ayı Meclis toplantısı Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, meclis toplantısında yaptığı konuşmasında son 3 ayda yapılan çalışmalar ile ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendirdi.

Başkan Gümüş konuşmasında, “Belediye olarak asli görevlerimizin yanı sıra, her zaman topluma dokunan, insan odaklı, tarımı ve üretimi destekleyen, halkımızın her kesimine yönelik projeler üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı binlerce vatandaşımızın katıldığı fener alayı ve konserle kutladık. Pandemi sürecinde kapalı olan Çocuk Bilim Parkımızı yeniden açarak, bilim parkımızda son 6 ayda 9 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlerimiz çerçevesinde Muğla’nın Tek Robotik Kodlama ve Eğitim Merkezimizin açılışını yaparak, Türkiye’de ilk defa belediye çatısı altında geliştirilen Menteşeli Efe oyunumuzun tanıtımını yaptık” dedi.

Konuşmasında Kötekli Gençlik Merkezi’nin öğrencilere hizmet vermeye başladığını ifade eden Başkan Gümüş, “Gençlik Merkezimiz şuanda kurslarımıza katılan öğrencilere hizmet veriyor. Öğrenci kardeşlerimiz yakın zamanda resmi açılışını yapacağımız Gençlik Merkezimizdeki internet, kütüphane, çamaşırhane, misafirhane, el ele butik mağazasından da ücretsiz olarak yararlanabilecekler” dedi.

“Sosyo kültürel alanlarımız vatandaşımızın hizmetinde”

Başkan Gümüş, son 3 aylık dönemde Kafaca Mahallesi Sosyo Kültürel alanı ve Derinkuyu Mahallesi Sosyo Kültürel alanı vatandaşların hizmetine sunduklarını belirterek, “Son 3 yılda farklı mahallelerimize vatandaşlarımızın düğün, sünnet ve çeşitli etkinliklerini yapabilecekleri toplam 15 adet sosyo kültürel alan inşa ettik. Merkez Yeniköy Mahallesi ile Göktepe Mahallemizdeki Sosyo Kültürel Alanlarımızın çalışmalarında da sona gelindi. Kısa bir süre içerisinde bu alanlarımız da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” diye konuştu.

“Belediye kurslarımıza 2 bin 526 kayıt yapıldı”

Son 3 aylık dönemde vatandaşların belediyenin kurslarına 2 bin 526 kayıt yaptırdığını söyleyen Başkan Gümüş, “Halkımızın her kesimine hitap eden kültürel ve sosyal çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Farklı yaş gruplarına yönelik olarak belediyemizdeki eğitmenlerimiz tarafından verilen tiyatro, müzik, dans, resim, seramik gibi çeşitli branşlardaki kurslara 2 bin 526 vatandaşımız kayıt yaptırdı. Yaptığımız çalışmalara ve projelere halkımızın yoğun katılım sağlaması bizleri çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

“Narlı Kahvesi ve Kızıldağ mesire alanı hizmete açıldı”

Karabağlar Yaylası içerisinde bulunan Narlı Kahvesi’nin ve Kızıldağ Mesire Alanı’nın restore edilerek halkın hizmetine sunulduğunu dile getiren Başkan Gümüş, “Restore ederek Menteşemize kazandırdığımız doğayla iç içe olan Narlı Kahvemiz ve Kızıldağ Mesire alanlarımızı halkımızın hizmetine sunduk. Çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan bu işletmelerimiz aynı zamanda halkımız tarafından da yoğun şekilde ziyaret ediliyor” dedi.

Başkan Gümüş bilgilendirme konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa yapımını tamamladığımız ve halkımızın hizmetine sunduğumuz Kent Meydanımızda; çarşı katındaki 30 adet dükkanımızdan 10 tanesi geçtiğimiz ay yapılan ihalelerde sahiplerini buldu. Geri kalan dükkânların ihalesi de önümüzdeki günlerde yapılacak. Menteşe Belediyesporumuz da başarıdan başarıya koşuyor. Bünyemizdeki sporcularımız Türkiye çapındaki karate, masa tenisi, voleybol, satranç ve dans şampiyonalarında toplam 37 Altın, 36 Gümüş, 37 Bronz madalyanın yanı sıra Türkiye birinciliği, ikinciliği ve üçüncülüğü de kazandılar”