Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yaz aylarında Perşembe hariç her gün kurulan köylü üretici pazarında köylü vatandaşları ziyaret etti. Ziyarette Menteşe Belediye Başkan Yardımcıları Leyla Ersöz ve Levent Ünver de nazır bulundu.

Menteşe’nin kırsal bölgelerinde yetiştirdikleri ürünleri satan köylü vatandaşları Pazar yerinde ziyaret eden Başkan Gümüş, üretici kadınlar ile görüştü. Pazara alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar ile de görüşen Başkan Gümüş, üretici kadınlara sıkıntı yaşayıp yaşamadıkları konusunda görüşlerini aldı.

Köylü pazarının ardından esnafları da ziyaret eden Başkan Gümüş, “Perşembe günleri kurulan halk pazarı haricindeki günleri Menteşe’mizin kırsal mahallelerinde üretilen ürünlerin satılması için kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlara tahsis ettik. Üretimi, özellikle kırsal üretimi önemsiyoruz. Pandemi dönenimde yaptığımız proje ile kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar yürüttük. Üreticilerimizin desteklenmesi yönünde yaptığımız çalışmalarımızı bundan sonra da aralıksız olarak devam edeceğiz” dedi.