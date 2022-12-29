Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 2023 yılına sayılı günler kala yayınladığı yazılı mesajında Menteşe halkının yeni yılını kutlayarak, 2023 yılının her alanda olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını diledi.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 2023 yılına sayılı günler kala yayınladığı yazılı mesajında Menteşe halkının yeni yılını kutlayarak, 2023 yılının her alanda olumlu gelişmelerin yaşanacağı bir yıl olmasını diledi.

Başkan Gümüş mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Yeni yıl; yeni umutlar, yeni heyecanlar barındırır. 2023 yılı Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yılı olması nedeniyle hepimiz için çok özel ve çok anlamlı bir yıl olacak. Yeni yıldan umutlarımız büyük, beklentimiz yüksek. Bu anlamda 2023 yılının ekonomik alanda olumlu gelişmelerin yaşandığı, sağlık ve barış dolu bir yıl olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum”