Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümünde yayımladığı yazılı mesajında, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında da Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda yürümeye devam edeceklerini kaydederek, “Bizler var oldukça Cumhuriyetimize sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Gümüş mesajında, “Cumhuriyetimizi yaşatmak ve yüceltmek en temel görevimizdir. Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim 1923’te ‘Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz’ demiş ve tam bağımsız bir Türkiye’nin temellerini atmıştır. Bundan tam 100 yıl önce Cumhuriyet ilan edilmiş ve yeni bir devrin kapıları açılmıştır. Laiklik ilkesinin benimsenmesiyle çağdaş bir kimliğe kavuşulmuş, böylece özgürlükler ve demokrasi güvence altına alınmıştır. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100’üncü yılı. Hepimiz ilk günkü heyecan, coşku ve tutkuyla bağımsızlığımızın 100’üncü yılını kutluyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, vatanımızın bağımsızlığı için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı ve minnetle anıyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın 100’üncü yılını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerine yer verdi.