Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında kamuoyunun doğru bilgi almasının ancak özgür basınla mümkün olduğuna dikkat çekti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında kamuoyunun doğru bilgi almasının ancak özgür basınla mümkün olduğuna dikkat çekti.

Başkan Gümüş 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Demokrasinin temel değerlerinden biri basındır. Demokratik düzeninin sağlıklı işleyebilmesi için basının her anlamda özgür olması gerekir. Basın toplumsal bilinç oluşmasını sağlayan, kurumlar ve halk arasında bilgi akışını kuran en önemli etkenlerden birisidir. Basının toplumun sesi olma işlevini yerine getirebilmesi için basın özgürlüğünü kısıtlayan engellerin bir an önce kaldırılması gerekmektedir. Ancak son yıllarda basınımız ne yazık ki ağır bir baskı altındadır. Yazılı, görsel ve internet medyası zor şartlar altında yayın hayatını sürdürmeye çalışmaktadır. Tüm bu baskılar ulusal basının ve özellikle yerel basının ayakta durmasını ve yayın hayatını sürdürmelerini güçleştirmektedir. Ülke ekonomisi ve öz kaynak sıkıntısı da yazılı basının en önemli hammaddelerinden olan kâğıt tedarikinde yerel basını zor durumda bırakmaktadır. Zira Cumhuriyetimizin 100. Yılına girdiğimiz şu günlerde basınımızın daha özgür ve daha iyi şartlarda görevlerini yapabilmeleri çok önemlidir. Bu nokta da tüm bu zor şartlarda basın etik ilkelerine bağlı, tarafsız ve doğru haber üretmek için çalışan basın emekçilerine saygılarımı sunuyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum” dedi.