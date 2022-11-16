Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Teşkilatı ve kent paydaşlarıyla birlikte düzenlediği Ankara ziyaretinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısına katıldı, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, CHP Çiğli İlçe Teşkilatı ve kent paydaşlarıyla birlikte düzenlediği Ankara ziyaretinde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısına katıldı, Anıtkabir’i ziyaret etti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü ve beraberindeki heyet, başkent Ankara’yı ziyaret etti. CHP Çiğli İlçe Teşkilatı ve kent paydaşlarıyla birlikte düzenlenen programlar çerçevesinde, ilk olarak Anıtkabir ziyaret edilerek, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yılında kabri başında anıldı. Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM’ye geçen heyet, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısına katıldı.

Kılıçdaroğlu’ndan talimat: "Her evin kapısını çalın"

Grup toplantısının ardından Çiğli’den gelen heyetle görüşen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Sizlere büyük iş düşüyor, her evin kapısını çalın. Yalnızca bize oy veren değil, daha önce oy vermemiş kesimle de iletişime geçin. Aile Destek Sigortası başta olmak üzere projelerimizi anlatın. Projelerimizin detaylarıyla anlatıldığı takdirde birçok insanın gönlüne gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Başkan Gümrükçü: “Genel başkanımızın arkasındayız”

Ankara ziyaretiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçü de, “Ülkemiz ve milletimiz açısından çok önemli bir sürece giriyoruz. Çiğli teşkilatımız ve kent paydaşlarımızla birlikte bu sürece liderlik yapacağına inandığımız genel başkanımıza destek ziyaretinde bulunduk. Genel başkanımız ve milletvekillerimiz tarafından çok güzel karşılandık. Çiğli’de girilmedik tek bir ev, konuşulmadık tek bir kişi bırakmayacağız. Millet İttifakının, milletimizi refaha kavuşturacak projelerini anlatacağız. Demokrat, özgürlükçü ve kucaklayıcı karakteriyle genel başkanımızın bu süreç için ne kadar önemli olduğunu belirteceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, demokrasiyi ve özgürlüğü Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde yeniden tahsis edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Başkan Utku Gümrükçü öncülüğünde gerçekleştirilen Ankara ziyaretine ayrıca; CHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Kızılkaya ve Cansu Malatyalı, CHP Çiğli İlçe Başkanı Mert Özcan ve yönetimi, CHP Çiğli Kadın Kolları ve gençlik kolları, meclis üyeleri, Çiğli Kent Konseyi Başkanı İbrahim İncesu, Çiğli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çiğlili muhtarlar katılım gösterdi.