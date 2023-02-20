Çiğli Belediyesi, 2021 yılında yapı stoku envanteri çalışmalarını bir an önce tamamlamak amacıyla arşiv taraması ve bina tespit çalışmalarına hız verdi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli’de 30 binden fazla yapı var. Bunları tamamını inceleyeceğiz" dedi.

Çiğli Belediyesi, 2021 yılında yapı stoku envanteri çalışmalarını bir an önce tamamlamak amacıyla arşiv taraması ve bina tespit çalışmalarına hız verdi. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çiğli’de 30 binden fazla yapı var. Bunları tamamını inceleyeceğiz" dedi.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İnşaat Bölümü akademisyenlerinin desteği, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katkılarıyla Çiğli’de başlatılan yapı stoku envanteri çalışmaları, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok çevre ilde yıkıma sebep olan depremler sonrası hızlandırıldı. İlçedeki tüm yapıların arşiv taraması, bina tespit çalışmaları için Çiğli Belediyesi ve Belediye Başkan Utku Gümrükçü’nün sosyal medya hesaplarından vatandaşlara çağrı yapıldı. İkamet ettikleri yapının arşiv taraması ve yerinde incelenmesini talep eden vatandaşlar, Çiğli Belediyesi resmi sitesinde yayınlanan formu doldurabilecek veya 0232 935 55 25 numaralı hattı arayarak kayıt oluşturabilecek.

Başkan Gümrükçü: “İzmir depremi milat oldu”

Yapı stoku envanteri çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Gümrükçü, “2020 yılında İzmir’de meydana gelen deprem bizim için milat oldu. Vakit kaybetmeden Deprem Birimini kurarak acil eylem planı hazırlıklarımızı başlattık. Katip Çelebi Üniversitesinin desteğiyle ilçemizdeki yapıların teknik bilgilerinin ve fiziki durumlarının değerlendirilmesi ile yapı güvenliği açısından ne durumda olduklarının ortaya çıkarılması amacıyla sahaya indik” diye konuştu.

“30 binden fazla yapının taramasını yapacağız”

Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için üzerlerine düşeni yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Gümrükçü, “Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler, önlem alınmadığı takdirde nasıl sonuçlarla karşılaşacağımızı hepimize çok acı bir şekilde gösterdi. Çiğli Belediyesi olarak bir yandan depremin yaralarını sararken bir yandan da depremle mücadele çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılında başlattığımız yapı stoku envanteri çalışmasının hemen hemen yüzde 50’sini tamamladık. Çiğli’de 30 binden fazla yapı var. Bunları tamamını inceleyeceğiz. Başvuruda bulunan vatandaşlarımıza öncelik vereceğiz. Bu çalışma ile hangi bölgede ne kadar binanın sorunlu olduğunu saptayacağız. Sorunlu yapılarla ilgili önlemlerimizi ivedilikle alacağız. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak için üzerimize düşen ne varsa yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.