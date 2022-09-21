Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçedeki berber esnafıyla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, ilçedeki berber esnafıyla bir araya gelerek talep ve ihtiyaçlarını dinledi.

Çiğli Belediyesinin ev sahipliğinde Akvaryum Kafe Restoran’da düzenlenen kahvaltıya Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Arif Altıkulaç, Çiğli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Taner Cömert, İzmir Berberler Odası Başkanı Şükrü Bilgin ile çok sayıda berber esnafı katılım gösterdi. Başkan Utku Gümrükçü, toplantıya katılan esnafları tek tek dinledi. Talep ve önerileriyle ilgili notlar aldı. İlçe genelinde devam eden hizmetlerle ilgili esnaflara bilgi veren Başkan Gümrükçü, her türlü ihtiyaçlarında berberler ile dayanışma içerisinde olacaklarını vurguladı.

Başkan Gümrükçü: “Esnaflarımızı yalnız hissettirmeyeceğiz”

Esnaf buluşmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçü, “Düzenli aralıklarla esnaf toplantıları düzenliyoruz. Son olarak ahilik geleneğini hala güçlü bir şekilde devam ettiren berberlerimizle bir araya geldik. Mesleki ve diğer ihtiyaçlarını bizzat kendilerinden dinledik. Sorunların çözümüyle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Berberlerimiz vatandaşlarımızla en fazla irtibatta bulunan meslek kollarının başında geliyor. Bu toplantılar bir yanıyla da vatandaşlarımızın nabzını tutmamıza yardımcı oluyor. İlçemizin ihtiyaçlarını hep birlikte çözmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.